Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: Sally esce di scena

Nella puntata di oggi, venerdì 6 agosto, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke è molto fiduciosa e pensa che lei e Ridge possano finalmente tornare insieme. Confida alla sorella Donna che ha intenzione di proporre al marito una fuga d’amore per lasciare i problemi alle spalle. Ridge, però, sta ripensando ai bellissimi momenti trascorsi con Shauna e sente nostalgia della donna e di Las Vegas. Steffy sente ancora molto dolore ma non vuole prendere gli antidolorifici. Intanto Thomas le racconta di come sia rimasto lontano dalla famiglia nelle ultime settimane ma non abbia mai smesso di preoccuparsi per lei e per suo figlio Douglas. Sally, dopo aver chiesto inutilmente perdono a Katie senza ricevere la sua comprensione, capisce che per lei è il momento di uscire di scena.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Katie è andata a casa di Sally, dove riceve ulteriore conferma di quanto le hanno detto Wyatt e Flo: Sally ha finto di essere sua amica solo perché sperava che la Logan diffondesse la terribile notizia sulla sua malattia. Steffy torna a casa e viene accolta da Hope e Liam che hanno aiutato Kelly a preparare i festoni per accogliere la sua mamma. Quando Liam e Hope vanno via insieme alla piccola Beth, Steffy e Ridge ricevono un’altra visita: questa volta è Thomas che è arrivato per accertarsi delle condizioni di salute della sorella e le ha portato un mazzo di fiori. Poi le chiede scusa per tutto quello che è successo in passato e aggiunge che ha pensato molto a lei e a tutta la famiglia. Intanto Brooke parla con sua sorella Donna di tutto quello che è successo negli ultimi mesi e di come la colpa della sua rottura con Ridge sia di Shauna e Thomas. Donna prova a ricordarle del bacio con Bill…

