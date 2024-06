Beautiful e Endless Love, anticipazioni puntata 12 giugno 2024/ Taylor in forte crisi, Brooke preoccupata

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 giugno 2024: Deacon sorprende Sheila

Domani pomeriggio, mercoledì 12 giugno 2024, vanno in onda le nuove puntate di Beautiful e Endless Love, le due amatissime soap opera di Canale5 trasmesse nel palinsesto pomeridiano. Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful, riportate da TvBlog, Deacon prenderà una decisione importante pur di disilludere Sheila dal presunto sentimento che nutrirebbe nei confronti di Bill; lo Sharpe si presenterà infatti alla villa dello Spencer sorprendendo la donna, alla quale ribadirà di non credere affatto nella storia d’amore con l’imprenditore.

Intanto Taylor continua a vivere in una profonda crisi e Brooke è molto preoccupata per lei, soprattutto dopo averla trovata distesa a letto e con alcune pillole e una lettera d’addio in casa: spaventata, la Logan invita Taylor a trasferirsi a casa sua per affrontare assieme a lei questo difficile momento, ma la Hayes le chiede un po’ di tempo per riflettere. Intanto, Steffy è sempre più preoccupata per suo fratello Thomas: il Forrester fatica a recuperare i rapporti con il figlio Douglas in seguito all’inganno dello stilista architettato a sua insaputa, al fine di garantire al padre Ridge il matrimonio con Taylor ai danni di Brooke.

Anticipazioni Endless Love, puntata 12 giugno 2024: Zeynep inganna Ozan

Per quanto riguarda invece Endless Love, quali sono le anticipazioni della nuova puntata in onda sempre domani, mercoledì 12 giugno 2024? Secondo quanto riportato sul sito di Mediaset Infinity, la puntata verte sulla figura di Zeynep che, dopo essere stata sedotta ed abbandonata da Emir verso cui ha nutrito una profonda attrazione e un reale sentimento, ha accettato la corte di Ozan. L’uomo le ha anche fatto una proposta di matrimonio che la donna, seppur controvoglia e non realmente innamorata, alla fine ha deciso di accettare.

Tuttavia, nella prossima puntata, Zeynep architetterà una strategia ai danni di Ozan fingendo davanti a lui di avere forti nausee, inducendolo dunque a pensare ad una presunta gravidanza; l’uomo è felicissimo all’idea di un figlio in arrivo, pur inconsapevole del piano messo in atto dalla donna.











