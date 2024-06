Beautiful, anticipazioni puntate dal 8 al 14 giugno 2024/ Sheila evade dal carcere e Taylor…

Si rinnova l’appuntamento settimanale di Beautiful e le anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2024 rivelano che nelle nuove puntate della soap la protagonista Sheila Carter (Kimberlin Brown) sembra assaporare il duplice assaggio del trionfo assoluto. Anzitutto é riuscita ad avere modo e tempo per evadere dal carcere e al contempo sembra riuscire a fare breccia nel cuore di un uomo che a quanto pare sarebbe pronto a tutto pur di vederla felice.

Anticipazioni Beautiful della settimana dall’8 al 14 giugno 2024: Sheila Carter riesce a scampare…

Tra le novità al ritorno nel piccolo schermo di Beautiful, Sheila Carter copre un ruolo inaspettato riuscendo ad evitare la lunga pena detentiva stabilita. Al contempo il ruolo protagonista riduce Bill Spencer (Don Diamont), in un suo cagnolino al guinzaglio, ed é infatti l’uomo a salvare la dark lady da una sicura e annunciata pena comminata.

Bill si innamora perdutamente di Sheila: ecco cosa é disposto a fare lui per amore di lei, tra le trame di Beautiful

Bill fa leva su una vecchia storia per ricattare Taylor e far sì che Steffy e suo marito Finn (Tanner Novlan) non si rendano testimonianza contro Sheila, fino a farle evitare il carcere. Missione compiuta quindi a Beautiful per Bill, innamorato di Sheila. Taylor, che intanto si tormenta per alcune responsabilità taciute, teme il peggio per lei ed é tentata dal pensiero di doversi costituire per evitare una risoluzione del suo caso tragica. Chiaramente i risvolti della trama possono scoprirsi nel dettaglio solo alla presa visione dei nuovi appuntamenti anticipati intanto, a grande richiesta dagli spettatori in Italia della soap prodotta nel vecchio continente e che partita dagli USA da decenni fa breccia nei cuori degli appassionati spettatori da ogni parte del globo, come in Italia.











