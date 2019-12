Beautiful oggi, 23 dicembre, non va in onda/ Perché? Soap in pausa fino a gennaio…

BEAUTIFUL OGGI, 23 DICEMBRE, NON VA IN ONDA, PERCHE’?

Inizia una settimana complicata per i fan di Beautiful che dovranno rinunciare ai drammi della famiglia Forrester proprio mentre Hope era in piena crisi tra lacrime e lutto e la sua “rivale”, o forse ex, era in procinto di adottare la sorellina alla sua amata Kelly. Liam ha trovato rifugio proprio nella casa sulla spiaggia insieme alla sua ex moglie e alla loro bambina e adesso tutti si dicono pronti a scommettere che i due torneranno insieme molto presto. Purtroppo le risposte a quelli che sono i sentimenti di Liam per Steffy e a quello che è stato in grado di fare il dottor Reese in questi giorni arriveranno solo nel 2020 visto che la soap, salvo cambiamenti, non andrà in onda proprio fino al 2 gennaio quando, superate la settimana delle feste, riprenderà la sua corsa tra rivelazioni, colpi di scena e ritorni sconvolgenti. Cosa dobbiamo attenderci e cosa saranno in grado di regalarci ancora i buoni, vecchi, Forrester?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo chiede spiegazioni a Reese riguardo al tranello organizzato per Taylor: chi è la vera madre della bambina? Il medico sembra non volerle dare alcuna risposta. Intanto, Wyatt fa visita a Liam per dargli il proprio sostegno, approfittando dell’assenza di Hope. Will invece si presenta in ufficio dal padre, facendogli una sorpresa. Bill decide di prendersi una pausa per stare con il figlio, che gli regala un origami fatto con una banconota da 100 dollari. L’editore vede la cosa di buon occhio e ne approfitta per parlargli dei tanti modi utili per usare il denaro. Gli suggerisce infatti di vendere i prodotti per la raccolta fondi della scuola ad un prezzo maggiore rispetto al previsto, in modo da ricavarne qualcosa per se stesso. Mentre Liam è sempre più depresso per via della morte della figlia, Reese decide di mentire a Flo sul messaggio appena ricevuto. Il buon nome di Zoe infatti è in pericolo e Flo cerca di spingerlo a parlare. Nel frattempo, Taylor convince la figlia a considerare quanto accaduto come una sorta di miracolo, sia per se stessa che per le bambine. Anche Wyatt cerca di spingere Liam a parlare del suo dolore, anche se il fratello non ne ha alcuna intenzione. Pensa sempre alla figlia, anche se sta cercando di dimenticare tutto. Teme inoltre di aver deluso Hope, visto che si è ritrovata a gestire la tragedia tutta da sola. Si chiede inoltre se l’abbia delusa e se la sua presenza avrebbe potuto evitare il peggio ad entrambi. Wyatt gli ricorda però che il medico ha escluso ogni possibilità che la bambina potesse sopravvivere, ma Liam continua a chiedersi se avrebbe potuto fare qualcosa per salvare la figlia. Nell’ufficio di Spencer, Will riesce a far sorridere il padre dicendogli la sua opinione su alcuni affari. Gli svela poi di avere dei problemi a scuola per via di una bambina che gli piace e che lo vede solo come una fabbrica da soldi. Bill vede la cosa di buon occhio, ma gli ricorda anche che gli affetti sono importanti almeno quanto il denaro. Wyatt invece non riesce a riportare il fratello verso la ragione: Liam si chiede perchè lui e Hope abbiano dovuto subire il lutto. Intanto, Reese offre ancora più soldi a Flo perchè lo aiuti ancora a portare avanti il piano. Ignara di tutto, Taylor si unisce alla figlia per prendere ogni informazione utile sulla bambina, decisa che la possibilità di dare una sorellina a Kelly sia l’unica strada da percorrere. La ragazza però vuole parlarne prima con Liam e crede che la cosa migliore sia aspettare.

