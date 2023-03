Bebe Vio e Gianmarco Viscio si sposano?/ Matrimonio nel 2024: il sogno della coppia…

Bebe Vio e il fidanzato Gianmarco Viscio sognano il matrimonio?

Matrimonio nell’aria per Bebe Vio e il fidanzato Gianmarco Viscio? Lo scorso ottobre, la campionessa e il calciatore sono stati pizzicati in teneri atteggiamenti dal settimanale Chi ed oggi pare che la storia tra i due continui. Nonostante sia Bebe vio che Gianmarco Viscio non abbiano mai confermato, infatti, pare che l’amore tra i due sia sbocciato al punto che si parla anche di matrimonio. A lanciare il nuovo gossip sulla coppia è il settimanale Chi che, nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 8 marzo, svela il sogno della coppia ovvero il matrimonio.

“Bebe Vio e il fidanzato Gianmarco Viscio hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”, si legge sulle Chicche di gossip.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio; nessun indizio sui social

Nonostante la storia tra Bebe Vio e Gianmarco Viscio pare vada a gonfie vele, dal profilo social della campionessa, non arriva alcun indizio. Super riservata, infatti, Bebe non commenta le notizie sulla propria vita privata e, su Instagram, pur essendo molto attiva, non condivide nulla del suo privato. Nessuna foto e nessun indizio sulla sua relazione nonostante il settimanale Chi parli di matrimonio.

Il sogno di Bebe e del fidanzato Gianmarco di sposarsi, dunque, sarà reale? La coppia ufficializzerà il legame nel futuro prossimo confermando l’intenzione di sposarsi? Per ora tutto tace, ma i fan aspettano fiduciosi notizie dalla loro beniamina sempre super sorridente.

