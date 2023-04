Bebe Vio, morto nonno Giorgio/ Il toccante post: “Era il mio fan numero 1”

Grave lutto per Bebe Vio. L’atleta ha comunicato di aver perso negli scorsi giorni il suo nonno Giorgio, a cui la stessa era molto legata. Il decesso, stando a quanto fatto apere dalla stessa Bebe Vio, sarebbe avvenuto mentre la stessa era in volo e stava tornando dalla Coppa del Mondo a Nimes.

“Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 – ha scritto l’atleta sulla propria pagina Facebook, un post molto toccante correlato da un sacco di foto in compagnia proprio del parente scomparso – e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! Il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare”.

Harry Belafonte è morto/ Aveva 96 anni: "Insufficienza cardiaca"

BEBE VIO, MORTO IL NONNO: LE CONDOGLIANZE DEI FAN

Numerosi i commenti allo stesso post di Bebe Vio, quasi tutti dello stesso tenore fra “Mi spiace un sacco per tuo nonno, doveva essere meraviglioso. Un abbraccio”, ma anche: “Sentitissime condoglianze a tutta la tua famiglia!!”, e ancora: “Ti esprimo le mie più sentite condoglianze Beatrice”, quindi: “Condoglianze ora il nonno sarà sempre con te al tuo fianco”, migliaia di risposte a conferma di quanto Bebe Vio sia un personaggio molto amato, al di là della sua nota disabilità.

Lino Banfi, morto suicida pronipote Amanuel/ Rosanna "Anima fragile… Tragedia immane"

Nelle foto postate si vede l’atleta gioire insieme al nonno Giorgio con tanto di medaglie sul collo di quest’ultimo, ma anche lo stesso seguire gli allenamenti e le gare della nipote e molte altre ancora. Bebe Vio, dopo la scomparsa, ha dedicato tutti i suoi successi, leggasi due ori alle paralimpidiadi, e i nove ori fra mondiali ed europei, proprio alla memoria del nonno scomparso negli scorsi giorni.

LEGGI ANCHE:

Chi è Moonbin, morto il cantante coreano/ Star del K-pop aveva 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA