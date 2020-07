Bed and Breakfast with love/ Su Canale 5 il film con Brennan Elliott (3 luglio)

Bed and Breakfast with love va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film televisivo realizzato nel 2015 in coproduzione tra Canada e Stati Uniti d’America e vi particolar modo con le case cinematografiche Front Street Pictures e Side Street Post. La regia di questo film è stata affidata Peter DeLuise, il montaggio è stato eseguito da Richard Schwadel, le musiche della colonna sonora sono state composte da Christopher Nickel e nel cast sono presenti Lacey Chabert, Brennan Elliott, Edward Asner, Greyston Holt, Daniel Cudmore, Heather Doerksen e Patrick Sabonogui.

Bed and Breakfast with love, la trama del film

Ecco la trama di Bed and Breakfast with love. Una giovane donna americana di nome Jenny che rappresenta un vero e proprio talento per quanto riguarda il mondo della cucina vede stravolgerti per sempre in maniera positiva la sua esistenza allorché viene informata di una inaspettata eredità. Infatti Jenny viene messa a conoscenza del fatto di aver ricevuto in eredità la metà di una casa di campagna in una cittadina della Pennsylvania. La donna si trasferisce immediatamente in quel luogo dove già inizia a programmare un futuro nel mondo della ristrutturazione o quantomeno del turismo. Infatti le bellissime campagne della Pennsylvania rappresentano una importante occasione per lei di avere successo in questo mondo. Tuttavia qui scopre anche che l’altra metà della struttura è stata lasciata ad un certo Brian ossia un presuntuoso e scontroso trader di Wall Street. I due entrano immediatamente in contrasto anche perché hanno programmi ben differenti per quella dimora.

Infatti, la donna vorrebbe trasformarlo in un bed and breakfast con tanto di servizio di ristorazione mentre l’uomo ha il progetto di vendere al miglior offerente la sua quota. Naturalmente affinché i relativi progetti possano essere soddisfatti c’è bisogno di trovare un punto di sintonia anche perché non ci sono investitori pronti a gettarsi in una situazione piuttosto contorta prendendo soltanto la metà della proprietà. Poco alla volta anche in ragione dell’esigenza trascorre molto del loro tempo libero insieme i due si ritroveranno ad avere maggiore sintonia e soprattutto ad accorgersi di stare bene insieme. Grazie a quel luogo magico e soprattutto alla possibilità di avere una vita davvero felice insieme. Insomma i due decideranno di occuparsi della realizzazione di quel bed and breakfast anche perché nel frattempo Brian ha perso il proprio lavoro a Wall Street e quindi si vede pronto nel gettarsi a capofitto in questa nuova esperienza.

