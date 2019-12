Beethoven 6 – la grande occasione/ Su Italia 1 il film con Jonathan Silverman

Beethoven 6 – la grande occasione andrà in onda oggi, domenica 29 dicembre, alle 14,20 su Italia 1. Il titolo originale è Beethoven’s Big Break ed è stato prodotto nel 2008 con la regia di Mike Elliot. Il cast comprende Jonathan Silverman, famoso per avere recitato nel film Weekend con il morto, e Jennifer Finnigan, vincitrice di tre Emmy Awards per il suo ruolo nella soap Beautiful, nel ruolo dei due innamorati Eddie e Lisa, e l’attore Moisés Arias, il famoso Rico nella serie tv Hannah Montana, nei panni dell’amato figlio di Eddie, Billy.

Beethoven 6 – la grande occasione, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Beethoven 6 – la grande occasione. Eddie lavora come assistente addestratore di animali con Sal DeMarco, un borioso e egocentrico presentatore televisivo. Entrambi sono stati assunti per addestrare gli animali protagonisti di un film ma mentre Sal deve occuparsi di una cagnolina a Eddie viene concesso l’addestramento di una semplice iguana. Un giorno la cagnolina Frizzy viene rapita e Sal addossa la responsabilità al povero Eddie che viene quindi licenziato. In realtà è stato proprio Sal a organizzare il rapimento anche se i suoi aiutanti hanno rapito la cagnolina troppo presto. Infatti le riprese del film non sono ancora iniziate e quindi il regista decide di non pagare il riscatto ma cercare semplicemente un nuovo cane che possa lavorare nel film. Nel frattempo il figlio di Eddie, Billy, incrocia per caso un enorme San Bernardo che decide di seguirlo fino a casa. Eddie è contrario a tenere il cane ma concede al ragazzo di ospitarlo almeno per la notte. Il ragazzo decide di chiamare il suo nuovo amico Beethoven poichè il cane sembra apprezzare proprio la Sinfonia n.5 del famoso compositore. Eddie decide di portare Beethoven agli studi in cui lavora e il regista rimane talmente colpito dal cane che decide di assumerlo. Se in un primo momento Eddie e Billy sono felicissimi della notizia ben presto scoprono che Beethoven è impossibile da addestrare per il film. Arriva in loro soccorso Lisa, la sceneggiatrice della pellicola, che decide di trascorrere più tempo con loro così da adattare la sceneggiatura al comportamento del cane, è così che tra Eddie e Lisa nasce un sentimento molto profondo. Sal, che nel frattempo era stato licenziato, tenta nuovamente il suo piano e cerca di rapire Beethoven per ottenere un riscatto ma per fortuna Eddie e Lisa riescono a salvarlo facendo arrestare tutti i delinquenti.

