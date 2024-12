Mr. Nice Guy, diretto da Sammo Hung

Domenica 15 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, la commedia d’azione del 1997 dal titolo Mr. Nice Guy. Il film è diretto dal regista hongkonghese Sammo Hung, noto per aver curato le riprese di film come L’ultima sfida di Bruce Lee, Dragons Forever e C’era una volta in Cina e in America.

Il protagonista del film Mr. Nice Guy è interpretato da uno tra i più amati attori di film d’azione, Jackie Chan, che aveva conosciuto Sammo Hung quando ancora stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, infatti entrambi facevano parte del gruppo “Sette Piccole Fortune” e con cui ha girato numerosi film, tra cui uno dei più famosi è Il mistero del conte Lobos.

Al suo fianco l’attore e stuntman australiano Richard Norton, che aveva già lavorato con il regista in Bambole e botte (1985). Nel cast anche Mr. Nice Guy Miki Lee, Karen McLymont, Gabrielle Fitzpatrick, Vince Poletto e Barry Otto.

La trama del film Mr. Nice Guy: una giornalista in pericolo e il coinvolgimento di un cuoco molto speciale

Mr. Nice Guy è ambientato nella città australiana di Melbourne dove vive Diana, un’affascinante e intraprendente giornalista televisiva a cui viene affidato un incarico molto delicato e pericoloso.

La donna, con l’aiuto del suo collaboratore, deve riuscire a creare un servizio esplosivo sul legame tra una gang di mafiosi di origini italiane e una banda di criminali australiani conosciuti con il nome di “Demoni”.

Grazie alla sua abilità, Diana riesce a filmare il momento in cui le due bande scambiano un’importante partita di droga ma, proprio in quel momento, il boss Giancarlo uccide il capo della gang australiana.

La protagonista e il suo collaboratore vengono scoperti e, mentre quest’ultimo viene catturato, la donna riesce a sfuggire ai criminali salendo a bordo dell’automobile di Jackie, un celebre chef conosciuto a livello internazionale.

Jackie, senza esitare un attimo, aiuta Diana a raggiungere un luogo sicuro, ma quest’ultima dimentica sull’auto il filmato che prova i crimini commessi da Giancarlo e dai suoi uomini.

Proprio per questo motivo, Jackie si trova involontariamente coinvolto in questa faccenda, iniziando a scappare dai criminali che vogliono ucciderlo. Riuscirà Jackie a proteggere Diana e a fare arrestare questa banda di criminali?