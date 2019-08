Belen e Stefano De Martino/ “Simona Ventura tifava per noi”: rivelazione a sorpresa

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme dopo tre anni dalla rottura. Tempo durante il quale i fan hanno continuato a sperare in un loro ritorno di fiamma. Tra i “tifosi” più assidui della coppia però c’è sempre stata lei: Simona Ventura. Ad ammetterlo alle pagine del settimanale Oggi è proprio la Rodriguez che, parlando dell’imminente avventura a Castrocaro (che vedrà proprio la Ventura presidente di giuria), ammette: «Mi piacerebbe essere forte come lei. Io mi sento più pacata, tranquilla. Sarà difficile averla in giuria, mi metterà in soggezione. Ma quando sono tornata con Stefano mi ha scritto un bel messaggio. E’ sempre stata una nostra tifosa». Simona ha dunque sempre sperato che Stefano e Belen tornassero ad essere una coppia, e presto li ritroverà anche insieme sul palco a condurre.

Belen e Stefano a Castrocaro con Simona Ventura

Castrocaro sarà sì l’occasione per vederli insieme sul palco ma anche per ritrovarli alla conduzione. Entrambi hanno già dei consigli per i giovani che si esibiranno, nella speranza di conquistare un posto al prossimo Festival di Sanremo. Belen infatti suggerisce: «Non copiate nessuno. Quando scegli di fare il cantante è perché qualcuno ti ha ispirato e incosciamente inizi a canticchiare come lui. Invece no. Non imitate nessuno». Stefano invece consiglia ai prossimi concorrenti: «Fate qualcosa di sbagliato. lo ho sempre fatto così, tanto c’è sempre qualcuno meglio di te e allora devi lasciare il segno, in quei pochi minuti che hai a disposizione». L’attesa intanto sale: come se la caveranno i due coniugi sul palco alla conduzione?

