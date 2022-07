Belen Rodriguez confermata a Le Iene/ Dopo Stefano ritrova anche Teo Mammucari

Belen Rodriguez torna a condurre Le Iene con Teo Mammucari

Belen Rodriguez è stata confermata alla guida de Le Iene, che ha condotto per la prima volta nella scosta stagione televisiva con Teo Mammucari. La coppia di conduttori è stata riconfermata anche per il prossimo anno, come ha rivelato Pier Paolo Berlusconi presentando i nuovi palinsesti. La nuova edizione de Le Iene cambierà pelle: andrà in onda solo il martedì sera e sarà affiancata da alcuni speciali domenicali che faranno parte di un programma intitolato Inside. “È stato bellissimo fare parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato, talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto. Invece è successo ed è stato un bellissimo successo”, ha detto la conduttrice al termine della scorsa stagione, come riporta DiPiù Tv. Proprio durante una delle prime puntate de Le Iene Belen Rodriguez ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, suo ex marito e padre del figlio Santiago. “De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?”, è stata la domanda provocatoria di una fan. La conduttrice ha risposto con la sua tipica ironia: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi potresti essere una scelta”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

A maggio Stefano De Martino è stato ospite de Le Iene dove aveva fatto un monologo sul “superlativo relativo”. Subito dopo il comico Eleazaro Rossi si è chiesto cosa veda Belen Rodriguez nel conduttore e ballerino napoletano: “Cos’ha Stefano De Martino? Non lo so, è molto simpatico”, ha risposto l’argentina. Per Belen e Stefano questo è il terzo tentativo di fare funzionare la loro relazione. I due si sono si sono innamorati nel 2012 durante Amici di Maria De Filippi, l’anno dopo sono diventati genitori e si si sono sposati. Nel 2015 la prima crisi, culminata nella separazione. Quattro anni dopo hanno deciso di riprovarci, ma le cose sono nuovamente naufragate l’anno successivo. In seguito Belen ha conosciuto Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Conclusa la relazione con l’ex parrucchiere, al fianco di Belen è tornato Stefano De Martino e ora, dopo circa sei mesi, i due si sono mostrati insieme sui social durante una romantica gita in barca.

