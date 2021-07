Belen Rodriguez polemica dopo il parto/ “Pulsanti ascensore disabilitati a causa sua”

Belen Rodriguez ha partorito solo da un giorno ma è già nata la prima polemica. La figlia Luna Marì è nata poco dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio ma, poche ore, proprio nella clinica di Padova in cui la showgirl ha dato alla luce la bambina, è sorta una situazione incresciosa. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, l’ospedale in questione sarebbe “rimasto inaccessibile a fan e curiosi”. Gli ultimi giorni prima della nascita della bambina, Belen li ha trascorsi all’isola di Albarella, proprio perché decisa a partorire a Padova, seguita dalla ginecologa Alessandra Andrisani, moglie di Guido Ambrosini, due dottori molto noti nell’ambiente. A scatenare le polemiche è stato però un cartello, fotografato da tanti che si sono ritrovati a vederlo in ospedale.

Il cartello in questione, stando a quanto rivela la fonte, recita: “Causa Belen e fino a nuovo ordine in divisione ostetrica negli ascensori 4 e 7 i pulsanti relativi al terzo piano sono disabilitati.” Tuttavia, è ancora la fonte a chiarire che “La veridicità del messaggio non è stata confermata ufficialmente, ma tutto lascia supporre che la showgirl stia trascorrendo il puerperio proprio al terzo piano”. Inutile dire che la vicenda ha sollevato non poche critiche da parte di chi ha immediatamente sottolineato il trattamento ‘privilegiato’ che avrebbe avuto la Rodriguez rispetto a qualunque ‘mamma normale’. Starà alla diretta interessata chiarire, qualora lo vorrà, la vicenda.

