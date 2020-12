Belen Rodriguez tronca con Mattia Ferrari/ Il fidanzato Antonino si licenzia per lei

Belen Rodriguez dà una nuova svolta alla sua vita, decidendo di cambiare la sua “squadra” di lavoro. La conduttrice e showgirl, dopo un anno e mezzo, ha scelto di dividere il suo percorso professionale dall’amico intimo e stilista Mattia Ferrari. Fino a qualche tempo fa era impossibile non ritrovarli insieme. Ovunque Belen andasse c’era Mattia al suo fianco, tanto che inizialmente si è creduto che i due stessero insieme, cosa poi smentita. Oggi invece, stando a quanto conferma Giornalettismo, la separazione tra i due è ufficiale. Lo stesso Mattia Ferrari, alla fonte, ha spiegato che: “È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine”. Parole fredde e distaccate che in realtà nascondono una rottura non solo professionale ma anche privata.

Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino Spinalbanese si licenzia per lei

Ma non è tutto. Le novità riguardanti la vita professionale di Belen Rodriguez non hanno come protagonista soltanto Mattia Ferrari ma coinvolgono anche il suo fidanzato Antonino Spinalbanese. Stando a quanto svela la fonte “il fidanzato Antonino Spinalbese si è ufficialmente licenziato dal lavoro che aveva, faceva l’hair stylist, in un noto centro milanese, per dedicarsi alla compagna e alla fotografia, sua grande passione.” Dunque un passo importante da parte dell’uomo che potrebbe nascondere anche progetti più importanti da parte della coppia, magari la volontà di allargare la famiglia…



