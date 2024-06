Belen, sorella Cecilia Rodriguez/ “Matrimonio con Ignazio Moser? E’ super emozionata e vi svelo che…”

Non è ancora il momento di piangere (per la commozione) ma Belen Rodriguez sta vivendo emozioni fortissime in vista del matrimonio tra sua sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ormai ci siamo e la scommessa è quanto Belen riuscirà a trattenere le lacrime, dato che già alla vigilia delle nozze l’ex moglie di Stefano De Martino aveva pianto tantissimo per il matrimonio in arrivo. Belen, infatti, non dimentica il giorno in cui sua sorella Cecilia le ha detto di aver accettato la richiesta del fidanzato di salire all’altare.

“Lei è super emozionata e ti svelo che l’altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d’onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva”, aveva raccontato teneramente Belen in una bella intervista a Today. Il giorno delle nozze, dunque, è arrivato e la showgirl sarà la damigella d’onore della sposa mentre il fratello Jeremias sarà testimone di nozze.

Ma cosa indosserà la sorella di Cecilia Rodriguez per questa giornata speciale? Se lo chiedono molti fan che hanno setacciato i social di Belen Rodriguez in questi mesi per scovare qualche dettaglio. La modella ha rivelato che punterà su una scelta elegante, che potrebbe essere total White con l’aggiunta di un po’ di colore. Belen, infatti, non ha alcuna intenzione di rubare la scena a sua sorella Cecilia nel giorno più importante della sua vita.

Mentre scriviamo non è dato sapere cosa indosserà Belen Rodriguez per il matrimonio di sua sorella, ma ciò che è certo è che le emozioni non mancheranno. D’altronde è stata la stessa Belen a dire che la sua famiglia, lei compresa, è molto emotiva.

