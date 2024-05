BellaMà perchè non va in onda oggi/ Cambio di programmazione Rai per il Giro d’Italia

BellaMà, programma di intrattenimento in onda su Rai 2 e condotto da Pierluigi Diaco, non va in onda. La rete pubblica ha previsto un cambio di programmazione in occasione del Giro d’Italia, la storica competizione ciclistica che gli appassionati attendevano.

L’evento sportivo verrà trasmesso dalle 14 alle 18, per cui la messa in onda di Ore 14 e BellaMà salta dal 5 maggio per tutto il mese. Durante la mattinata, invece, prosegue normalmente il consueto appuntamento con Viva Rai 2 che si avvicina al grande finale di questa fortunatissima stagione: “Dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo? Per la prima volta non sarò in onda il giorno del mio compleanno (il 16 maggio, ndr)” ha dichiarato Fiorello ad ADNkrons.

BellaMà perchè non va in onda: cosa cambia nel palinsesto Rai

Perchè BellaMà non va in onda? Come già detto, la trasmissione di Pierluigi Diaco è stata costretta ad uno stop dal 5 maggio, in occasione del Giro d’Italia. Il palinsesto Rai, dunque, ha subito dei cambiamenti negli orari ma alcuni programmi non saranno interessati da questa variazioni.

La trasmissione La volta buona di Caterina Balivo continuerà ad allietare il pubblico da casa con interviste, ospiti e approfondimenti d’attualità. Inoltre, andranno in onda anche le repliche dell’amatissima soap opera Il Paradiso delle Signore 2, dal 6 al 31 maggio. La serie ha da poco salutato i telespettatori con l’incredibile finale dell’ottava stagione in cui sono venuti alla luce diversi intrighi e dinamiche. Per questi programmi, dunque, la Rete pubblica non ha previsto importanti variazioni per la gioia degli appassionati.











