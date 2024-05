Funerali Franco Di Mare, quando e dove si svolgeranno/ L’ultimo saluto oggi pomeriggio a Roma: i dettagli

Funerali Franco Di Mare: quando e dove si terrà l’ultimo saluto al giornalista

Franco Di Mare è morto lo scorso venerdì, 17 maggio 2024, in seguito ad una malattia inguaribile annunciata per la prima volta in tv a Che tempo che fa un mese prima. Il giornalista è stato stroncato da un grave tumore, un mesotelioma contratto dopo essere stato esposto ed aver respirato particelle di amianto negli anni in cui è stato corrispondente di guerra all’estero per la Rai. Ma quando si terrà l’ultimo saluto al compianto giornalista, che negli ultimi giorni ha ricevuto numerose manifestazioni d’affetto e messaggi di cordoglio da tanti amici e colleghi?

Franco Di Mare, chi è e com'è morto il giornalista/ L'ultima apparizione tv e l'annuncio della malattia

I funerali di Franco Di Mare si terranno nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio 2024, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta anche come la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, a partire dalle ore 14.00. A comunicarlo è la famiglia dell’inviato ed ex direttore di Rai3. A porgergli l’ultimo saluto ci saranno numerosi parenti, amici, colleghi e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Non dovrebbe essere prevista una diretta tv per i funerali di Franco Di Mare ma, con buone probabilità, potrebbe essergli dedicato spazio nei programmi Rai del pomeriggio.

Francesca Fialdini piange: "Franco Di Mare? Non riesco a parlare"/ Apertura stravolta a Da noi a ruota libera

Franco Di Mare e la malattia: “Un tumore che non lascia scampo“

L’ultima apparizione televisiva di Franco Di Mare risale a un mese fa, a fine aprile, quando fu ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il giornalista in quell’occasione annunciò per la prima volta la malattia da cui è stato colpito, causata dall’esposizione all’amianto negli anni in cui era inviato di guerra all’estero. Successivamente ha anche rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, specificando: “Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo“.

Mara Venier ricorda Franco Di Mare: "Ho un messaggio che non cancellerò mai"/ Sul web è polemica: "Ipocrisia"

La malattia è arrivata “perché sono stato a lungo nei Balcani, tra proiettili all’uranio impoverito, iper-veloci, iper-distruttivi, capaci di buttare giù un edificio. Ogni esplosione liberava nell’aria infinite particelle di amianto. Ne bastava una. Seimila volte più leggera di un capello. Magari l’ho incontrata proprio a Sarajevo, nel luglio del 1992, la mia prima missione. O all’ultima, nel 2000, chissà. Non potevo saperlo, ma avevo respirato la morte“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA