Andrea Di Consoli ricorda Franco Di Mare/ “Gli ultimi tempi era affaticato mi scriveva messaggi malinconici”

Andrea Di Consoli, amico di Franco Di Mare, ha ricordato il noto giornalista e inviato a La volta buona di Caterina Balivo: “Ci siamo scambiati dei messaggi malinconici, io avevo capito che c’era qualcosa che non andava ma non che stava male. Non me lo aveva detto” ha esordito così lo scrittore e amico del noto conduttore e giornalista.

“Ad un certo punto mi ha scritto: “Io mi sento a fine corsa”. Io pensavo che tutto questo fosse dovuto alla sua difficoltà di non riuscire a scrivere tanto come in passato e invece poi ho capito che c’era un problema più grande. Avevo visto che era molto affaticato, però sono stato molto felice di abbracciarlo e di vederlo” ha continuato Andrea Di Consoli.

Andrea Di Consoli ricorda Franco Di Mare: “Per me la sua morte è un grande dolore”

Andrea Di Consoli, conduttore televisivo, ha voluto rivivere gli ultimi mesi dell’inviato e giornalista Franco Di Mare scomparso due giorni fa: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita” aveva dichiarato il giornalista ad Aprile.

Lo scrittore ha ricordato l’ultima intervista a Di Mare: “Ci siamo visti due volte tra dicembre e gennaio. Quando parlava avevo notato che non aveva molta voce, parlava con una voce flebile. Avevo notato che mi faceva continuamente cenno mentre registravamo le puntate che aveva fretta e doveva andare via. Sia la prima che la seconda volta che è venuto in trasmissione. In realtà non era fretta, ma inquietudine ed angoscia. Non pensavo, però, ci fosse questo problema; per me è un grande dolore” ha dichiarato Di Consoli a La volta buona di Caterina Balivo.

