Bellanova: “Regolarizzare migranti o mi dimetto”/ Caos Governo, il M5s si spacca

Clima di altissima tensione al Governo, il ministro Teresa Bellanova non esclude le dimissioni. Uno dei dossier più scottanti delle ultime settimane è quello dei migranti, con la titolare delle Politiche agricole che invoca da tempo la regolarizzazione degli immigrati, nonché delle colf, che lavorano in nero. Oggi l’esponente di Italia Viva ha tenuto a precisare che la regolarizzazione non è una battaglia strumentale per il consenso: «Queste persone non votano: se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo».

E la maggioranza si spacca. Il Partito Democratico si schiera al fianco di IV, mentre il Movimento 5 Stelle replica con un secco no alla proposta della Bellanova. Ma scoppia il caos anche nel mondo grillino: numerosi parlamentari pentastellati si sono detti pronti a votare la regolarizzazione dei migranti, ignorando il giudizio espresso da Vito Crimi. E’ infatti netta la posizione del capo politico M5s: «No a sanatoria dei migranti nell’agricoltura stile Maroni».

BELLANOVA MINACCIA DIMISSIONI: CAOS GOVERNO SU MIGRANTI

Giuseppe Brescia fa parte dello schieramento M5s a favore della regolarizzazione dei migranti, queste le sue parole riportate da Repubblica: «Bisogna lavorare velocemente ad un’operazione di emersione del lavoro nero, mirata ai comparti che servono al Paese per ripartire. Un’operazione che deve coinvolgere anche gli italiani, come chiedo da settimane e come ha detto giustamente oggi il ministro Lamorgese.Non è una battaglia ideologica. Lo Stato ha solo da guadagnarci».

Netta la posizione del Centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono scagliati contro la maxisanatoria, promossa anche dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Così l’azzurro Francesco Battistoni: «Le priorità per il mondo agricolo sono ben altre: la reintroduzione dei voucher agricoli in primis, e la possibilità per i percettori di reddito di cittadinanza di poter lavorare nei campi come braccianti».



