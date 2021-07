Bellerin all’Inter?/ Calciomercato news, lo spagnolo ha chiesto la cessione!

CALCIOMERCATO NEWS, BELLERIN A DESTRA

L’Inter ha effettuato una cessione importante lasciando partire Achraf Hakimi verso il Paris Saint-Germain all’inizio di questo calciomercato estivo ed ora è alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare al mister Simone Inzaghi. Uno dei profili accostati con maggior insistenza ai nerazzurri in questo senso è quello di Héctor Bellerin, esterno di proprietà dell’Arsenal con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023 e secondo quanto rivelato da Alessandro Sugoni per Sky Sport, il ventiseienne avrebbe chiesto direttamente la cessione ai biancorossi. Presentatosi in sede infatti, lo spagnolo avrebbe svelato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti ai dirigenti del club londinese, sottolineando quindi la sua volontà di vivere un’esperienza altrove e dunque lontano dalla squadra in cui è cresciuto anche a livello giovanile.

CALCIOMERCATO NEWS, LO SPAGNOLO VUOLE LASCIARE LONDRA

Il calciomercato è cominciato da una dozzina di giorni ma le chances di vedere Bellerin all’Inter crescono sempre di più. Nella passata stagione con la maglia dei londinesi Hector Bellerin ha segnato una rete e fornito 4 assist vincenti ai suoi compagni in 35 presenza totali fra campionato e coppe varie. L’innesto del classe 1995 potrebbe essere davvero fondamentale per il tecnico Inzaghi non solo in campionato ma potendo soprattutto contare anche sull’esperienza internazionale maturata col passare degli anni.

