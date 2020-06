Bellifreschi/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi e Christian De Sica (28 giugno)

Bellifreschi va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1987 con la regia affidata ad Enrico Oldoini il quale in collaborazione con Liliana Betti e Paolo Costella si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio in questo film è stato eseguito da Raimondo Crociani con le musiche della colonna sonora composte da Manuel De Sica mentre nel cast sono presenti Lino Banfi, Christian De Sica, Lionel Stander, Lisa Lavender, Marina Viro, Monica Frassinelli e Rosanna Banfi.

Bellifreschi, la trama del film

Ecco la trama di Bellifreschi. Tom e Jerry sono due cantanti di genere Jazz che in Italia stanno trovando numerose difficoltà per mettere in mostra le proprie capacità. Un giorno mentre si trovano a Roma conoscono un importante attore americano il quale dietro loro insistenza gli promette un contratto qualora avessero deciso di lasciare l’Italia e andare a lavorare negli Stati Uniti d’America. Il famoso cantante per dare maggior enfasi alle sue parole decide di scrivere una bozza di contratto su un tovagliolo preso all’interno del ristorante dove stava consumando un pasto. I due cantanti dopo aver riscontrato nuove difficoltà nel essere ingaggiati in qualsiasi locale tra i vicoli di Roma decidono di dare una svolta alla loro vita e lasciano l’Italia partendo alla volta degli Stati Uniti d’America con la speranza di poter trovare finalmente il successo che hanno sempre desiderato e sognato. Non appena arrivati sul posto trovano le indicazioni per raggiungere la villa del cantante ed in maniera del tutto fortuita riescono ad accedervi.

Per una sfortunata sequenza di eventi i due si ritrovano nella villa del cantante ed in particolar modo nella zona della piscina con in mano un mitra che accidentalmente utilizzano ferendo alcune guardie del corpo e soprattutto uccidendo il famoso attore. In preda al panico e temendo soprattutto che le loro ragioni non siano sufficienti per evitare un lungo periodo di carcere decidono di scappare travestendosi da donne. Per i due ha inizio così una lunga sequenza di peripezie che li porterà a lavorare all’interno di un locale ma nelle vesti di cameriere. Ci saranno tante problematiche dovranno superare ma alla fine saranno arrestati dagli agenti del FBI i quali li riconducono nel luogo dell’omicidio per capire la dinamica della vicenda. Anche in questa occasione i due essendosi trovati con un mitra in mano uccidono circa trecento persone tra agenti e esperti di balistica. A questo punto decidono di scappare nel Messico dove si ritroveranno 10 anni più tardi con una vita completamente differente a quella precedente.



