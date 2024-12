Amici 2024, anticipazioni puntata 8 dicembre su Canale 5: tutti gli ospiti

Tutto è pronto per la nuova puntata domenicale di Amici 2024, che va in onda oggi 8 dicembre, accompagnando il pubblico a casa in un giorno festivo. Alla guida, come sempre, Maria De Filippi, che oggi si avvale della compagnia di molti ospiti, a partire da Christian De Sica, che sarà il giudice della nuova gara di ballo. Alberto Matano e Gabriele Rossi saranno invece giudici della gara di ballo.

Chi sono Brando e Maria Rosa De Sica, figli di Christian De Sica/ "Che spettacolo lui e zio Carlo Verdone..."

In studio sono però attesi molti altri ospiti, a partire dai Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno in studio con il loro nuovo singolo ‘Islanda’. Ci sarà poi spazio per Marcello Sacchetta, noto coreografo e ballerino conosciuto proprio ad Amici, che giudicherà la gara di improvvisazione di ballo degli allievi scelti dai rispettivi professori. Ultimo ospite è, infine, Aiello: il cantante giudicherà la gara di inediti degli allievi.

Christian De Sica, chi è l'attore romano/ Figlio d'arte: i successi in carriera e la coppia con Boldi

Anticipazioni Amici 2024: le sfide della puntata e i compiti

Sono ben quattro le sfide previste in questa nuova diretta di Amici 2024. Oltre a Teodora, che la scorsa settima non ha sostenuto la sfida perché fisicamente impossibilitata, sono chiamati a mettersi alla prova Chiara, arrivata ultima nella classifica di ballo della scorsa settimana; Diego, arrivato ultimo nella gara di canto insieme a Luk3, che dunque sostiene la sua quarta sfida. Chi di loro riuscirà a rimanere nella scuola e chi, invece, dovrà abbandonarla per sempre? (Chicca qui se vuoi scoprirlo in anteprima)

Oltre alle gare di canto, tre allievi di ballo e tre di canto dovranno affrontare delle gare estemporanee che avranno in palio un premio speciale. Alcuni allievi dovranno inoltre affrontare i compiti assegnati in settimana da uno dei professori: è il caso di Francesca, che ha ricevuto un compito speciale dalla maestra Alessandra Celentano.

Christian De Sica, chi è la moglie Silvia Verdone/ “Lei mi dà la serenità di cui ho bisogno"

Come vedere l’undicesima puntata in streaming

Nel corso della nuova puntata di Amici 2024 non mancheranno scontri tra professori, come Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, oltre che momenti difficili per alcuni degli allievi (si parlerà anche di sostituzione per uno dei cantanti!). Ricordiamo che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.