Bello, perfetto, killer su Rai 2/ Un thriller con un ritmo scatenato

Bello, perfetto, killer va in onda oggi, 18 settembre, a partire dalle ore 18:10 su Rai 2. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi cinematografici thriller e azione e che ha debuttato nell’anno 2018. Questo film è stato diretto da Robert Malenfant mentre la sceneggiatura è stata scritta da Daniel West. All’interno del cast del film, ci sono diversi attori che hanno partecipato a svariate opere televisive e cinematografiche come Kaitlyn Black, Cameron Jebo, Jane Carr, Robert Parks-Valletta, Kendra Carelli e Lily Rains. La fotografia di questo film è stata curata da Joseph Setele mentre le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Steve Gurevitch.

Furia Indiana su Rete 4/ Un film adatto a un pubblico adulto

Bello, perfetto, killer: la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Bello, perfetto, killer. Jennifer è una futura mamma che finalmente ha realizzato il suo desiderio: essere incinta e dare alla vita un bambino. Tutto sembra andare per il meglio per la donna che si sente finalmente soddisfatta della sua vita. Tuttavia, proprio sul più bello, accade qualcosa di sconvolgente. Jennifer scopre che il marito ha un’altra donna e che per molto tempo la tradiva. Addolorata, decide di lasciarlo e di dedicarsi solo a se stessa e all’imminente figlio. Tuttavia, passa poco tempo fino a quando arriva Garrett. Quest’uomo è il suo vicino di casa e sembra essere proprio un bravo ragazzo. Difatti, è un uomo che non da molto nell’occhio nonostante sia bello e a tratti sembri quasi perfetto.

Darrow & Darrow La ciambella della verità su Rai 2/ Una mamma single e in carriera

Ad ogni modo, Jennifer non sa che Garrett in realtà non è quello che dice di essere. Andando avanti nella sua conoscenza, sarà costretta a scoprire un lato di lui che farebbe rabbrividire anche il più coraggioso sulla Terra. Infatti, Garrett ha un piano malsano che intende portare a termine ad ogni costo ed ha delle convinzioni che lo rendono realmente pazzo. Ma riuscirà Jennifer a sfuggire al piano malefico di questo uomo apparentemente bravo? Con un po’ di fortuna e con tanto coraggio la donna lotterà per la sua vita e quella del suo futuro bambino.

LEGGI ANCHE:

Cani & gatti: La vendetta di Kitty su Italia 1/ Un film che piacerà solo ai bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA