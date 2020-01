Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti/ “Non sono geloso perché starei malissimo”

Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti, è una delle ospiti della nuova puntata di “Da noi.. a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini che chiude il week end con le migliori buone notizie della settimana, storie d’amore e grandi storie di successo firmate da super donne. Tra le protagoniste di questa puntata, appunto, abbiamo Benedetta Bellini, nota per la sua relazione con Max Giusti, incontrato quando il conduttore era all’apice della sua carriera. Il loro incontro ha drasticamente cambiato la loro vita, visto che da quel momento non si sono mai lasciati. Benedetta Bellini è entrata nella vita di Max Giusti dopo la rottura di quest’ultimo con la nota giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale ha condiviso una relazione di sette anni. Dopo la scintilla e cinque anni di passione, i due sono diventati marito e moglie. Nel 2010 hanno messo al mondo Matteo e due anni dopo la piccola Caterina. Nella sua ospitata a Da Noi..a ruota libera, Benedetta Bellini parlerà della sua storia d’amore, riavvolgendo il nastro fino al loro primo storico incontro. Per gli appassionati dello spettacolo si preannuncia dunque una puntata da non perdere. Quindici anni d’amore è un traguardo che merita di essere festeggiato a dovere.

Benedetta Bellini, il rapporto con Max Giusti a gonfie vele

In una recente intervista suo marito Max ha speso parole al miele per Benedetta Bellini, pur usando la sua solita ironia: “Io e lei stiamo insieme da quindici anni ma ormai ci facciamo nemmeno i regali di compleanno, siamo senza date, pensate che non festeggiamo nemmeno San Valentino”. Benedetta Bellini è una donna ambita, eppure il comico ha confessato di non essere geloso di lei, ma soprattutto di fidarsi ciecamente della compagna. Era dalla Balivo quando diceva che il solo pensiero di vederla con un altro uomo lo farebbe impazzire: “Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. Vedremo cosa ne penserà la Bellini, ma soprattutto capiremo se al contrario è gelosa nei confronti di Max Giusti. Si parlerà, con ogni probabilità, anche del rapporto passato di Giusti con la giornalista Lucarelli, un personaggio dal carattere peperino e spigoloso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA