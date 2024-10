Boss in Incognito 2024, anticipazioni 2a puntata dedicata a Monica Riva

Torna questa sera la seconda puntata di Boss in incognito 2024, il programma condotto da Max Giusti che racconta le emozionanti storie delle aziende più famose in Italia. Il programma va in onda oggi lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Questa nuova stagione di Boss in incognito 2024 prevede 5 puntate per un totale di cinque settimane. Anche stasera come al solito, Max Giusti vestirà i panni di operaio dell’azienda per essere pronto alla missione qualora venisse convocato.

Il nuovo boss di stasera è Monica Riva, che racconterà la storia della sua azienda e si metterà in gioco come prevede il format. Ma chi è la nuova Boss in incognito 2024 per oggi 28 ottobre? Si tratta della figlia di Maurizio Riva, CEO dell’omonima azienda Riva 1920 che ormai da decenni si occupa di produrre mobili artigianali in legno massello. Negli ultimi anni, l’attività si sta scontrando con i trend dei nostri tempi andando a lavorare sempre nel rispetto dell’ambiente. Cosa ci riserverà la nuova boss in incognito Monica Riva? Ne vedremo delle belle!

La storia dell’azienda di Monica Riva: dalla nascita ad oggi

L’azienda Riva 1920 di Monica Riva, nuova protagonista di Boss in incognito 2024, nasce nel 1920 in Brianza più precisamente a Cantù. Una piccolissima bottega fondata da Nino Romano inizia a produrre pezzi d’arredamento interamente in legno massello e nel corso del tempo riscuote sempre più successo. Ma la svolta arriva con Mario Riva, che negli anni ’40 arriva in laboratorio e aiuta il suocero Nino a portare avanti la storica attività. Inizia così un graduale cambio generazionale con Davide e Maurizio Riva, che continuano il lavoro del nonno e del papà.

Si passa quindi agli anni ’70, in cui la falegnameria procede a gonfie vele e si sposta sull’arredamento su misura. I mobili in legno massello prodotti dalla Riva 1920 sono tra i più amati di tutta la Brianza e non solo. Il loro processo artigianale è estremamente particolare: come vedremo a Boss in incognito 2024, l’azienda comincerà ad utilizzare olii e cere naturali, facendone così il suo marchio di fabbrica. Il rispetto per la natura e per i materiali diventa parte integrante di Riva 1920.

Come vedere Boss in Incognito 2024 in streaming

Come vedere Boss in Incognito 2024 in streaming? Il programma inizia a partire dalle 21.30 su Rai 2 ed è possibile collegarsi sul canale 2 del Digitale Terrestre. Anche Sky trasmette Boss in incognito 2024 sul Canale 102. Per chi volesse invece recuperare la puntata o quelle vecchie, basta collegarsi su RaiPlay, sito ufficiale dove vederlo sia in streaming e on-demand. Il format riprende quello britannico, dove il capo di un’azienda si trasforma per un periodo in dipendente.