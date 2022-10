Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ “Elegante e chic”. I figli Matteo e Caterina

Chi è Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti

Il conduttore Max Giusti, che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è felicemente sposato con Benedetta Bellini. Il primo incontro risale al 2004: “Il primo appuntamento l’ho portata a uno spettacolo di Beppe Grillo, che al tempo era ancora un comico. Dopo lo spettacolo siamo andati a cena da un amico che aveva aperto un ristorante. Lui però la corteggiava, le ha portato un mazzo di fiori, ma alla fine per fortuna è andata bene”, ha raccontato Max Giusti ospite di Oggi è un altro giorno. La coppia si è sposata il 4 luglio 2009 a Ostia Antica. Dalla loro unione sono nati due figli: Matteo (2010) e Caterina (2012). Parlando della moglie nel salotto della Bortone, Giusti ha detto: “È completamente diversa da me, molto elegante e chic, mi ha insegnato tante cose, una grande evoluzione grazie a lei. Ero sicuro che non mi sarei mai sposato”.

Max Giusti e Benedetta Bellini: i figli e lo sport

Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini, da sempre molto riservati, gestiscono un tennis club: entrambi sono grandi appassionati di questo sport. Qualche anno fa, nel corso di una puntata di Vieni da me, il conduttore ha parlato del suo rapporto con la moglie: “Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. Lo scorso anno durante una puntata di “Guess My age”, programma che Giusti ha condotto su TV8, Benedetta Bellini ha fatto una sorpresa al marito, presentandosi tra gli “sconosciuti” che partecipano al gioco: “La conosco: è mia moglie! Non ci vediamo da più di due settimane e mi hanno fatto una sorpresa!”, ha esclamato il conduttore vedendo la moglie al centro dello studio..

