Benedetta De Luca, malata di agenesia del sacro/ “Mi hanno detto no a scuola..”

Benedetta de Luca, bella, bionda, classe 1987, di Salerno e con una malattia rara che per anni l’ha fatta sentire emarginata e impossibilitata addirittura ad andare alle gite scolastiche insieme ai propri compagni. A fermarla ci ha provato una malattia rara che colpisce un bambino su 60mila, la malattia chiamata “agenesia del sacro”, una malformazione congenita della parte finale della spina dorsale che può causare deformità al bacino e agli altri inferiori. La malattia le ha comportato un’altezza inferiore rispetto alla media di almeno 20 centimetri e, soprattutto, l’impossibilità di usare le gambe.

BENEDETTA DE LUCA IN TV PER RACCONTARE LA SUA STORIA E LA SUA MALATTIA L’AGENESIA DEL SACRO

La sua vita però è cambiata nel corso degli anni e se da piccola non ha potuto vivere a pieno per colpa della sua disabilità adesso è diventato proprio quello il suo punto di forza, soprattutto da quando un dottore ha deciso di renderla “un progetto di donna” su cui lavorare. Adesso Benedetta de Luca è diventata una modella, conduttrice e project manager nel campo della disabilità e, in particolare, una disability model. Lei stessa in un’intervista a dilei.it ha spiegato: “In realtà è nato tutto un po’ per caso, ma ho sempre avuto una grande passione per lustrini e paillettes, da bambina sfogliavo con piacere le riviste di moda anziché i fumetti. Poi ho iniziato a sfilare per alcuni eventi inclusivi, fino a quando non sono passata alla direzione artistica nonché organizzazione degli stessi, facendo sfilare sulla passerella dell’inclusione più di trenta modelle con diverse disabilità. Una delle gioie per me più grandi”.

