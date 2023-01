Benedetta De Simone, chi è/ Arpista abruzzese dell’Orchestra Cherubini

Benedetta De Simone, chi è l’arpista italiana

A intrecciare la coreografia e la poesia derivante dal balletto di Thais, eseguito da una straordinaria Maria Eichwald e dal padrone di casa Roberto Bolle a Danza con me, vi sarà anche Benedetta De Simone. L’arpista, assieme al collega violinista Giuseppe Gibboni, ci proporrà una delle arie più belle del repertorio operistico. Diplomata col massimo dei voti al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara, Benedetta De Simone studia arpa fin da quando aveva 5 anni. Eccellenza del panorama mondiale, questo giovane talento porta decisamente in alto la bandiera italiana. La sua arpa solista vanta infatti di numerose performance di prestigio, classificando l’arpista abruzzese tra le migliori musiciste under 35 dell’attuale panorama internazionale.

Benedetta De Simone a Danza con me di Roberto Bolle

Lontano dai gossip, Benedetta De Simone, fa parte dell’Orchestra giovanile Cherubini diretta dall’illustre maestro Riccardo Muti. Inoltre, la giovane musicista fa parte dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese con cui si è recentemente esibita al Città Sant’Angelo Music Festival, diretta dal celebre Alessandro Mazzocchetti. In Danza con Me di Roberto Bolle, in onda il 1° gennaio 2023, Benedetta De Simone suonerà con la sua arpa gli atti tratti da Thais di Jules Massenet. Una musica, dapprima voluttuosa e ammaliatrice, che darà origine a effetti timbrici e colori, per poi trasformarsi in un andante di grande sentimentalismo. Benedetta ha sempre voluto suonare l’arpe, come ha raccontato a Il sorpasso: “Tra i miei primi ricordi ci sono io a 4 anni che guardo cartoni della Disney dove angioletti suonavano l’arpa e ispirata dicevo a mia mamma “voglio suonare l’arpa!”. Per lei tutti gli strumenti erano uguali così mi fece fare lezioni di pianoforte, ma io continuavo a impuntarmi: “Voglio suonare l’arpa!” Così finalmente a 5 anni iniziai le mie prime lezioni con la maestra Lucia Antonacci”.

