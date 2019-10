Benedetta Mazza/ “Stefano Sala? Non lo sento! Non faccio storie alla Uomini e Donne…”

Viso angelico, curve mozzafiato e una gran voglia di mettersi in gioco: Benedetta Mazza ha dimostrato nel corso degli anni di poter contare anche su talento e personalità, oltre che su una oggettiva bellezza. Tra tanti progetti professionali, rapporto con la fama e amori passati (e futuri), la bella showgirl si è confessata a tutto tondo tra le pagine di Lei Settimanale, annunciando anche una svolta inaspettata. “Continuo a lavorare molto sui social, ma c’è una novità: sto per lanciarmi nel mondo della musica il mio singolo sarà presto disponibile sulle piattaforme digitali. II titolo e top secret, ma sarà un brano pop”, svela parlando dell’aspetto lavorativo. Nel frattempo in televisione non ha uno spazio fisso anche se: “a me piace molto comunicare, e sogno un programma in cui poter parlare con gli ospiti. Un po’ sul genere talk show”. Nessun rimpianto per il suo passato da modella: “La moda l’ho vissuta un po’ da lontano, ho fatto soprattutto la fotomodella e comunque un ambiente legato solo all’immagine lo, invece, voglio farmi conoscere”.

Benedetta Mazza: “Stefano Sala? Non lo sento più!”

Tra i tanti programmi che l’hanno resa famosa, quelli che ricorda con più affetto sono Tale e Quale Show e il Grande Fratello Vip. “Nel primo devi dimostrare di saper fare qualcosa, l’altro è una vera e propria indagine sulla tua persona. Sono stati entrambi incredibili: ho avuto il privilegio di vivere realtà forti che mi hanno lasciato delle emozioni indelebili”, racconta ancora Benedetta Mazza. Poi svela di essere rimasta in ottimi rapporti con Jane Alexander “la persona che sento di più” ma anche con “Andrea Mainardi ed Enrico Silvestrin”. Con Stefano Sala invece? “Non siamo amici. Sono una persona che tende a chiudere i rapporti, quindi non ci sentiamo più. Credo che nella vita ci siano dei cicli ci sono porte che si aprono ed altre che si chiudono”. Fidanzata o meno in questo periodo? La bionda non lo rivela: “Sono molto riservata sulla mia vita privata. Anche se ho fatto programmi come il ‘Grande Fratello”, in cui ci si mette in piazza non solo come professionista ma anche come persona, tendo a preservare le mie storie d’amore Anche quando sono stata con persone famose non ho mai spinto sul gossip. Non sono una di quelle che fanno le love stories alla “Uomini e Donne” sui social. Vivo l’amore in modo più riservato. Credo che abbia valore, e avendo un valore non può essere per tutti”.

