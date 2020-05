Benedetta Rossi/ Chi è? “Mai sognato di fare la chef! Il successo? Tutto per caso…”

Pubblicità

“Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano.” È con queste parole che Benedetta Rossi, in un’intervista di qualche tempo fa, descriveva il grandissimo successo ottenuto in così poco tempo. Per chi non la conoscesse, Benedetta Rossi è una famosissima food blogger, autrice di “Fatto in casa con Benedetta“, che da semplice blog di video-ricette è poi diventato un programma televisivo e una serie di libri. Ma com’è nato tutto? Benedetta lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevano in un modo pazzesco.”

Pubblicità

Benedetta Rossi e il successo con “Fatto in casa con Benedetta”: ecco com’è nato

È di fronte a questo inaspettato successo che è nata l’idea vincente: “il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui”. E infatti da lì Benedetta Rossi è diventata il nome che tutti conoscono e seguono sui social e in Tv. Di certo, però, Benedetta non si definisce una chef, anzi: “Non ho mai sognato di fare la chef e non sono una cuoca provetta – ha tenuto più volte a chiarire – ma sono brava nell’arte di arrangiarmi”. Insomma: “Non so cucinare, ma ci provo“, ha ammesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA