Benedetta Rossi preoccupata per la zia Giulietta/ “Crollo dopo la morte della nonna”

Nei giorni scorsi Benedetta Rossi ha annunciato la morte dell’amata nonna Blandina: “Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto insieme alla nonna. La food blogger, dopo qualche giorno di assenza, è tornata sui social per ringraziare tutti i suoi follower per l’affetto ricevuto: “Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi di affetto. È stata una settimana complicata per tutta a famiglia, nonna è stata il cuore di casa”. Ma Benedetta ha anche condiviso una nuova preoccupazione che ha avuto negli scorsi giorni.

Benedetta Rossi: preoccupazione per zia Giulietta

Benedetta Rossi ha spiegato che la zia Giulietta, grande amica di sua nonna, non è stata bene dopo il funerale di Blandina: “Chi ha sofferto questa cosa è stata zia Giulietta, tanto che il giorno dopo il funerale ha avuto un abbassamento di pressione, abbiamo chiamato la guardia medica, non voleva svegliarsi, stava proprio giù. Ieri stava meglio e il dottore ci ha confermato che potrebbe essere stato per il dolore della perdita”. La food blogger è comunque apparsa fiduciosa sulle condizioni di salute della zia: “Ma sono sicura che zia anche questa volta tiri fuori la grinta che la contraddistingue, solo che l’altro giorno ci ha fatto spaventare parecchio, lei ha detto che è rimasta sola dopo aver perso la sua amica, ma stiamo cercando di farle capire che deve essere forte anche per noi, e sono sicura ci stupirà ancora una volta con la sua voglia di vivere e continuare a sorridere”. Chi segue Benedetta da tempo, sa che la food blogger è Benemolto legata alle due donne che sono sono state molto importanti nella sua infanzia e gioventù.

