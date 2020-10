Benedicta Boccoli, sorella Brigitta/ “Il mio cane mi ha salvato”

Benedicta Boccoli è la sorella della più nota Brigitta Broccoli che oggi sarà in studio a Oggi è un altro giorno insieme al marito. I due si racconteranno e parleranno anche della loro famiglia e tra questi c’è proprio la sexy Benedicta che proprio nei mesi scorsi si è resa protagonista di un racconto davvero intenso nello studio di Storie Italiane, intervistata da Eleonora Daniele spiegando di essersi accorta di avere un tumore grazie al suo cane: “Un giorno il cane Nina inizia a saltarmi addosso e in maniera strana, puntava sempre al lato sinistro del mio corpo. Ci scherzo, lo sposto, forse lo rimprovero. Niente. Continua… fino a colpire il seno. Sento la botta e urlo di dolore. Passano alcuni giorni ma l’ematoma non si riassorbe, quindi decido di andare da un medico. Visita. Mammografia. Ecografia. Il suo sguardo diventa sentenza: ‘Benny, secondo me sotto al livido c’è un tumore’. Aveva ragione”.

BENEDICTA BOCCOLI E IL TUMORE AL SENO

Il racconto è da brividi e sicuramente Benedicta Boccoli continuerà a ringraziare il suo cane per averle salvato la vita e anche il seno. Per fortuna il tumore che era maligno è stato preso in tempo e dopo l’intervento e le cure è riuscita davvero a salvare la situazione grazie al suo cane mentre la sua famiglia si è stretta intorno a lei. Oggi Brigitta avrà modo di parlare quello che è successo in tv? Non ci rimane che attendere per scoprire se avrà modo di farlo o, magari, modo di ricevere un saluto da parte della miracolata sorella.



