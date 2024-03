Brigitta, Barnaby e Filippo, sorella e fratelli di Benedicta Boccoli/ Il legame tra sorelle: “Mai avuto liti”

Brigitta, Barnaby e Filippo: chi sono la sorella e i fratelli di Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo un’attrice e showgirl celebre soprattutto in tv e a teatro. Nata a Milano l’11 novembre 1966, ha debuttato in televisione da giovanissima per poi intraprendere una carriera principalmente come attrice teatrale. Oltre a lei è molto famosa anche la sorella Brigitta Boccoli, anche lei attrice e showgirl. Ma, oltre a Brigitta, ci sono altri due fratelli che compongono la loro famiglia, e ai quali sono legatissime: si tratta di Barnaby e Filippo Boccoli.

Dei fratelli di Benedicta Boccoli non si conoscono molte informazioni a riguardo, essendo piuttosto riservati e lontani dal mondo dei riflettori dello spettacolo, a differenza invece delle due sorelle. Parlando proprio del rapporto con Brigitta, Benedicta aveva svelato come le due fossero in realtà molto più diverse di quanto ci si possa aspettare. “Io e mia sorella abbiamo fatto due scelte di vita totalmente diverse“; aveva raccontato in un’intervista rilasciata al programma Rai Dedicato nel maggio 2022.

Benedicta Boccoli e il rapporto con la sorella Brigitta: “Non c’è rivalità“

Nel corso di quell’intervista, Benedicta Boccoli aveva aggiunto in riferimento alla sorella Brigitta: “Siamo distanti fisicamente e caratterialmente. A volte le chiedo consigli, ma sono troppo lontane dal mio modo di pensare. Sono molto legata però a lei e ai suoi due figli: è una grande mamma”.

Ma c’è mai stata rivalità tra le due, soprattutto sul fronte carriera? A Oggi è un altro giorno, in un’intervista del settembre 2021, entrambe avevano negato. “Non c’è stata rivalità, non abbiamo mai avuto liti, mai successo niente di grave. Ma se lei oggi andasse a fare un film in America e arriva alla statuetta, io rosico tantissimo. Io magari faccio teatro intellettuale e lei prende la statuetta, divento matta“, aveva commentato l’una nei riguardi dell’altra. A seguire, Brigitta aveva aggiunto: “Io sono sempre felice dei suoi risultati, se li merita molto più di me. È una donna testarda, lotta tanto e se lo merita tutto“.

