Benito Mussolini, com’è morto il Duce?/ Arrestato e fucilato dai membri del CLN dopo il crollo del Fascismo

Benito Mussolini morte: crollo del Fascismo e della Repubblica di Salò

Sta andando in onda la 2^ puntata de La lunga notta- La caduta del Duce che racconta in modo molto dettagliato la fine del Duce e del Fascismo ma com’è morto Benito Mussolini? Per capire la fine e la conseguente morte del Duce occorre partire dal luglio 1943, quando gli americano sbarcarono in Sicilia. Stretto nella morsa tra l’occupazione delle forze nemiche ed i tradimenti interni il Grand Consiglio dei Fasci e delle Corporazione nella notte tra il 24 e il 25 luglio, appunto la lunga notte a cui fa riferimento il la fiction di Rai 1 votò a netta maggioranza, su proposta di Dino Grandi, una mozione di sfiducia a Mussolini.

Benito Mussolini il 25 luglio 1943 viene fatto arrestare dal re, che affida il governo al maresciallo Badoglio e il Partito fascista è sciolto viene liberato da un commando tedesco e portato con un volo aereo in Germania dove il 17 settembre dello stesso anno annuncia la creazione della Repubblica Sociale Italiana nota anche come la Repubblica di Salò. Gli eventi però, precipitano a suo sfavore ed il Duce tenta di trattare la resa con il Comitato di liberazione. Non viene raggiunto però nessun accordo.

Benito Mussolini com’è morto: il Duce è stata fucilato per ordine del CLN

Benito Mussolini com’è morto? Il Duce è stato fermato il 27 aprile dai partigiani a Musso, trattenuto in stato d’arresto nella vicina Dongo e fucilato nel pomeriggio del 28 aprile a Giulino di Mezzegra con la sua amante Clara Petacci, per ordine del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale presieduto dal futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini

La causa della morte di Benito Mussolini, stabilite in seguito dall’autopsia è stata la rescissione dell’aorta. Il 29 aprile, insieme ad altri 16, i cadaveri di Benito Mussolini e quello di Claretta Petacci insieme ad altri gerarchi fascisti, dopo essere stati oltraggiati, furono portati a Piazzale Loreto, a Milano, appesi per i piedi ed esposti al pubblico.

