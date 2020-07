Benjamin Keough, morto nipote Elvis Presley/ Suicidio per il figlio di Lisa Marie?

E’ morto Benjamin Keough, il nipote di Elvis Presley e figlio di Lisa Marie Presley. A soli 27 anni il nipote del re del rock n’ roll è morto nella serata di domenica 12 luglio 2020 a Calabasas, nella contea di Los Angeles. I primi rilievi effettuati sul cadavere del giovanissimo figlio di Lisa Marie Presley parlano di una possibile causa di morte per via di un colpo d’arma da fuoco. Stando quindi alle primissime indagini condotte a poche ore dalla morte di Benjamin, il ragazzo si sarebbe suicidio. A lanciare la notizia e stato il sito di informazione americana Tmz che ha ripreso le prime parole rilasciate dalle forze dell’ordine arrivate presso l’abitazione del nipote di Elvis Presley che parlano di una ferita di arma da fuoco autoinflitta. Queste prime affermazioni andrebbero così ad avvalorare l’ipotesi di suicidio, anche se non le dinamiche della vicenda sono ancora tutte da chiarire.

Benjamin Keough morte: il nipote di Elvis Presley si è suicidato?

Sul giovanissimo Benjamin Keough si conosce davvero poco se non è che era un figlio d’arte nato dalla storia d’amore tra Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, e il musicista Danny Keough e che ha una sorella di nome Riley Keoughla. Il nipote di Elvis Presley, proprio come il nonno, è cresciuto a stretto contatto con il mondo della musica decidendo di intraprendere una carriera come musicista. Nonostante questa scelta, Ben ha sempre mantenuto un profilo basso tenendosi lontano dal mondo dei social network e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Il ragazzo aveva firmato nel 2009 un contratto da 5 milioni di dollari con una casa discografica senza però rinunciare anche a partecipare ad una serie di film. Ben, noto anche per la somiglianza al nonno, si era visto per l’ultima volta in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Elvis in durante una veglia tenutasi a Graceland.