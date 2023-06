Benjamin Mascolo, choc/ “Desideravo autodistruggermi e sabotarmi, non mi sono lavato per 30 giorni”

Benjamin Mascolo svela di aver affrontato un periodo di crisi: il post social

Benjamin Mascolo, dopo la fine della storia con Bella Thorne, ha vissuto un periodo di forte disagio e dolore. L’attore, in occasione dei suoi 30 anni, svela con un lungo messaggio sui social di aver affrontato la depressione: “Oggi sono 30 anni. E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci. Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire.”

Benjamin Mascolo ha ammesso di aver pensato di togliersi la vita: “Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti e che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni.” Poi aggiunge: “E quando ricevevo un messaggio con la domanda “dove sei finito?” da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico.. stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere. In realtà solo non ci sono rimasto, perchè un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un’altra occasione. Facendomi vedere un po’ di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore.”

Benjamin Mascolo: “Sono grato a chi mi ha teso la mano”

Benjamin Mascolo si è lasciato andare ad una lunga confessione sui social, svelando di aver affrontato un periodo di depressione. L’attore racconta di essere riuscito a lottare contro il desiderio di “autodistruggersi” grazie a chi lo ha aiutato: “Non sarò mai abbastanza grato a chi mi ha teso una mano, a chi mi ha fatto capire (a me che per tanto tempo mi sono creduto invincibile) che non c’è vergogna nell’ammettere di avere bisogno di aiuto.”

Poi conclude: “Oggi sono 30 anni e l’unica cosa che desidero è augurare a chi vive un momento del genere tanto coraggio. È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per ricordarci chi siamo, esseri unici e insostituibili, molto più di numeri sui social, pixel su uno schermo o di un conto in banca. Se anche solo una persona leggendo queste parole si dovesse sentire meno sola o trovare le forze di riprovarci sarebbe per me il regalo più grande. Ci spero davvero. Benji”

