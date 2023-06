Benjamin Mascolo e Bella Thorne: perché si sono lasciati?/ “Denaro ci ha allontanato”

Benjamin Mascolo vuota il sacco su Bella Thorne: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati da quasi anno ma la loro storia d’amore continua ad animare il gossip. In una intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, il cantante ha deciso di rivelare i veri motivi che hanno portato alla rottura con la splendida modella. Nell’ultimo anno, il ragazzo ha affrontato un percorso di psicoterapia per ritrovarsi e tornare a brillare. “Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… È stato un momento molto difficile a livello personale…“, ha ammesso. “Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare”, il racconto di Benjamin a proposito di ciò che non ha funzionato nella storia con Bella.

Di sicuro, la bisessualità non ha mai rappresentato un problema per il cantante: “Mai stato un ostacolo perché ho sempre rispettato il suo orientamento”. “Nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati”, ha ammesso Benjamin Mascolo.

Sono diversi gli aspetti che hanno allontanato una coppia che, almeno all’inizio, faceva sognare. Oggi Benji guarda al futuro senza troppi patemi, ma a proposito della storia con Bella Thorne ha più di un sassolino da togliersi. Uno di questi riguarda la sua attività Onlyfans, la piattaforma dove diverse celebrities si mettono letteralmente a nudo.

“Guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”, le sue parole.

