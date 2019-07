Benjamin Mascolo e Bella Thorne/ “Ci amiamo. Sposarci? Ne abbiamo parlato e…”

La loro storia ha fatto storcere il naso a qualche fan, molti ritenendo fosse solo un flirt estivo. Invece tra Benjamin Mascolo, del noto duo musicale Benji e Fede, e l’attrice Bella Thorne è vero amore. Lo confermano i diretti interessati in un’intervista a cuore aperto alle pagine di Vanity Fair, in cui raccontano il loro primo incontro e l’evoluzione di un rapporto apparentemente impossibile. D’altronde lei vive in America, lui in Italia. Entrambi sono famosi e metti a queste anche le difficoltà quotidiane dei comuni rapporti d’amore. “Un rapporto fra due persone è come navigare sulle acque di un fiume dalle quali spuntano rocce qua e là. – ammette Bella Thorne – Ostacoli che, nel nostro caso sono: vivere in due continenti diversi, essere entrambi famosi, e così via. Se non ci provi con tutte le tue forze a evitare quelle rocce, per me è meglio finirla lì”. Ostacoli che, al momento, non sono però riusciti a scalfire il loro amore.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo: bisessualità, amore e nozze

Bella Thorne non ha mai fatto mistero della sua bisessualità. In merito a questo aspetto, Benjamin Mascolo svela quale influenza ha avuto nel loro rapporto: “Da questo punto di vista sto imparando molto da lei. – confessa – Prima di conoscerla pensavo di avere la mente aperta, e invece ho capito quanto le mie idee fossero ristrette. Grazie a lei mi sto aprendo a ogni possibilità”. E non manca un cenno agli abusi subiti in passato da Bella e poi confessati: “Non ne sapevo niente, è stata Bella a raccontarmelo ed è meglio così: voglio imparare a conoscerla attraverso le sue parole. Il momento in cui ho capito che l’amavo è stato a Palermo, una notte, dopo ore e ore passate a parlare”. Che possa arrivare il matrimonio? Benjamin ammette “In effetti, ci abbiamo scherzato su. Ma lei è anche la prima ragazza alla quale ho detto: ti amo”.

