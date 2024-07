Bella Thorne, ex fidanzata di Benji/ La rivelazione choc: ecco perchè è finita!

Quella tra Bella Thorne e Benji è stata una delle storie più chiacchierate nel mondo del gossip, soprattutto dopo la rottura che ha dato adito a tanti chiacchiericci e che ha fatto sprofondare in crisi il cantante. Oggi, per fortuna, è acqua passata per Benji, che con l’ex fidanzata Bella Thorne ha sofferto moltissimo. Lo ha detto lui stesso in una lunga intervista rilasciata a One More Time, il podcast di Luca Casadei. “Ci siamo incontrati e ci siamo innamorati. Mi ha affascinato la sua intelligenza, il suo modo di essere sé stessa”, ha ricordato l’artista.

Il loro amore sarà da subito “libero” e “aperto”, due condizioni che con il passare del tempo mineranno gli equilibri della loro storia, fino a distruggerla. “C’è stato un periodo in abbiamo avuto rapporti sessuali con altre ragazze, insieme. Non mi rendevo conto che quella cosa stava andando a erodere la nostra intimità, ero entrato in un loop che ha reso tossico il rapporto”.

La crisi profonda di Benji dopo la rottura con Bella Thorne

La separazione dall’ex fidanzata fa cadere Benji in un momento di sconforto e di grave crisi personale: “Facevo uso di anfetamine senza prescrizione, ci aggiungevo due, tre volte a settimana funghi psichedelici; poi sono arrivato a farmi sei, sette, pasticche di ecstasy in un giorno. Prendevo qualsiasi cosa ed emotivamente ero distrutto. Avevo calpestato i miei valori e trattato con insufficienza persone a cui volevo bene. Mi sentivo una persona di mer*a”.

Toccante il ricordo dell’ultimo incontro con Bella, che Benj descrive come il punto più basso della sua vita perché sotto effetto di droghe. “Almeno una volta ho rischiato di morire di overdose e, in quel momento, mi ripetevo di voler vivere”, ha raccontato.

