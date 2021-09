Benji e Bella Thorne/ Com’è nato il loro amore? Dal fidanzamento al matrimonio…

Tra gli ospiti della puntata di oggi di “Da Grande” ci sono Benji e Bella Thorne. Da qualche mese è uscito il trailer del film “Time is up“, dove i due recitano insieme e che vedremo nelle sale a fine ottobre. Dopo la musica anche la cinepresa ha unito questi due personaggi: lei popolarissima tra i teenagers, lui musicista pop. I due giovani condividono molte cose insieme la musica, il cinema e anche la vita di coppia visto che hanno una relazione sentimentale da un po’ di tempo. Nel programma di Alessandro Cattelan presenteranno il loro singolo che li vede per la prima volta cantare insieme, si tratta di “Up in flames”, che è la colonna sonora del film.

Ma com’è nato il loro amore? Ben e Bella si sono conosciuti su Instagram, poi si sono incontrati di persona e sono andati a pranzo insieme, dopo pochi giorni erano già innamorati. Il loro legame si è fortificato con il tempo. Alla domanda sul come sia recitare sullo stesso set Bella ha dichiarato: “Sento che portare il vero amore sullo schermo è stato più facile e romantico visto che stiamo insieme nella vita vera. Mi sono innamorata da capo di Ben. Sono tornate le farfalle che senti quando incontri la prima volta la tua cotta. Come se fossimo tornati alla fase luna di miele della nostra relazione”.

Benji e Bella Thorne, dal fidanzamento alla proposta di matrimonio

Ben dal canto suo in un’intervista ha rivelato che sono già in corso i preparativi per le nozze con Bella. Si sono fidanzati ufficialmente a marzo 2021, per l’occasione Benji ha pubblicato una foto sui social dove la sua Bella ha mostrato al dito l’anello di brillanti che le ha regalato, seguito da un messaggio evidente: “Ha detto sì“. Da quel giorno sono trascorsi pochi mesi ma la coppia già è proiettata verso il loro matrimonio che si dovrebbe celebrare la prossima estate. Ancora la data certa non è stata stabilita perché i due stanno lavorando molto e non hanno tempo per organizzare al meglio il matrimonio.

Hanno intenzione di sposarsi in Italia precisamente sul lago di Como per dare un senso significativo alla loro storia d’amore. Ben ha portato Bella in quel posto quando hanno cominciato a uscire insieme, il cantante le avrebbe detto che se si fossero sposati lo avrebbero fatto lì. In progetto c’è un ulteriore matrimonio da celebrare a Los Angeles. Da quando le loro strade si sono incontrate, non si sono mai persi di vista, Bella è sempre a fianco di Benji e viceversa. Lui si definisce un vagabondo che naviga in cerca di risposte, lei è più ponderata, entrambi si compensano e hanno deciso di camminare uniti, mano nella mano. Lo faranno anche stasera a “Da Grande” su Rai Uno.



