Benji e Fede/ Video, “Dove e quando” lascia il segno (Seat Music Awards)

Benji e Fede sono pronti a tornare protagonisti oggi, 6 giugno 2019, ai Seat Music Awards. Porteranno sicuramente il loro nuovo successo “Dove e quando” che su Youtube è uscito tre giorni fa e che ha già superato il milione e mezzo di view. Si prepara a diventare dunque uno dei tormentoni dell’estate che tarda arrivare, ma che ha già mostrato il suo primo caldo. Come sempre i ragazzi conquistano un pubblico giovane, comunicando emozioni e la loro voglia di essere abili nel colpire il cuore. Spesso le canzoni infatti comunicano emozioni e quasi sempre parlano d’amore. I due ragazzi hanno uno splendido feeling tra di loro, riuscendo a dimostrare personalità e la voglia di comunicare messaggi positivi. Il pubblico sui social è già caldo per la presenza di stasera all’Arena di Verona.

Benji e Fede, Seat Music Awards: il ritorno di Bella Thorne

Ai Seat Music Awards arriva una ventata d’amore grazie a Benji e Fede, ma cosa accade nella vita sentimentale dei due? Benjiamin Mascolo ha deciso di venire allo scoperto con la splendida Bella Thorne. La ragazza ha chiuso da alcuni mesi la sua relazione con Mod Sun con il quale era stata per due anni. A decidere di raccontare le sue emozioni tramite il social del momento, Instagram. La foto pubblicata con la splendida 21enne americana ha ingelosito ovviamente le sue fan che lo sostengono. In una storia poi ha deciso di parlare in inglese, per rapportarsi con il pubblico di Bella. Ha così avuto l’occasione di spiegare che è impossibile trovare una foto in cui la ragazza non esca bellissima. C’è curiosità di vedere se il ragazzo avrà ora voglia di raccontare qualcosa in più della loro relazione.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati?

Se Benjiamin Mascolo di Benji e Fede ha iniziato una relazione con Bella Thorne invece cosa accade nella vita sentimentale di Federico Rossi? Questi aveva una storia d’amore con Paola Di Benedetto di cui si è detto davvero molto. Per alcuni i due si erano lasciati già a dicembre, ma la ragazza ha di recente rivelato di avere un tatuaggio proprio dedicato a lui. Dalle polemiche nate sui social però i due hanno deciso di distaccarsi e di vivere la loro relazione più lontani dai fari del mondo dello spettacolo. Stasera ai Seat Music Awards sarà però il momento di cantare per Benji e Fede che con il loro nuovo pezzo Dove e quando stanno letteralmente spopolando con risultati incredibili tra web e radio.

