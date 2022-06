Benji & Fede tornano insieme?/ Possibile reunion ora che sono entrambi single

Benjamin Mascolo e Federico Rossi: la rottura nel 2020

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, ovvero Benji & Fede, potrebbe riunirsi? I due avevan annunciato lo scioglimento del loro sodalizio a febbraio 2020, dieci anni dopo il loro debutto sulle scene musicali. A spiegare i motivi che li hanno portati ad allontanarsi è il libro “Naked”: “Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa… Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin”, avevano annunciato sui social. A luglio 2021 gli ultimi due concerti all’Arena di Verona (inizialmente programmati a maggio 2020 e rimandati a causa della pandemia), poi Benj era volato in America per amore di Bella Thorne.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati/ "Doveva essere, è stato bellissimo"

Benji & Fede: reunion in vista?

Negli ultimi giorni, però, Benjamin Mascolo ha annunciato la fine della sua relazione con Bella Thorne: “Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile… Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”, ha annunciato il cantante sui social. Qualche giorno dopo Bella Thorne ha risposto alle domande di fan su Instagram: “Ho rotto con Ben per ragioni mie, per favore smettetela di chiedere, è una questione personale”. Al momento, quindi, sia Benji che Fede, archiviata da tempo la storia con Paola Di Benedetto, sono single. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Benjamin e Federico ora che hanno messo da parte i progetti di cuore potrebbero riprendere quelli lavorativi.

LEGGI ANCHE:

Federico Rossi/ Fidanzata? Il nuovo singolo del riscatto dopo i gossip...FEDERICO ROSSI A BATTITI LIVE, dopo Benji e Fede/ "Serve sperimentare per trovare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA