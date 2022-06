Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati/ “Doveva essere, è stato bellissimo”

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo tre anni insieme

Dopo tre anni insieme Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Ad annunciare la fine della loro relazione è stato il cantante italiano con un lungo post sui social. I due si erano incontrati e innamorati nel 2019, poi a marzo 2021 avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale: “Ha detto sì”, scriveva Benji allora. “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei al mio fianco”, ha scritto qualche ora fa su Instagram. Poi ha ringraziato Bella Thorne per avergli insegnato l’amore incondizionato. Ma soprattutto la cantante e attrice americana gli ha insegnato ad amare sé stesso: “Per la prima volta ho iniziato a credere di valere davvero qualcosa. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni, non riuscirò mai a esprimere a parole cosa significa essere salvato da qualcuno”.

Benjamin Mascolo: “Pronto per un nuovo capitolo della mia vita”

Benjamin Mascolo non spiega i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore con Bella Thorne: “Sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre”. Il cantante italiano non rinnega i tre anni passati insieme ed esprime tutto il suo affetto per l’ex fidanzata. Benji conclude dicendo che “innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita” e che “le relazioni nascono e finiscono”. Nonostante il dolore per la fine di questa importante storia d’amore, per Banjamin Mascolo non si tratta di un fallimento: “Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.

