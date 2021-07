Bensebaini alla Roma?/ Calciomercato news, nuova idea per rimpiazzare Spinazzola

CALCIOMERCATO NEWS, BENSEBAINI PER LA CORSIA MANCINA

La Roma ha il suo bel da fare per sopperire all’infortunio di Leonardo Spinazzola in questa sessione di calciomercato estivo ed i nomi in questo senso non mancano di certo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’ultimo profilo seguito con interesse dai giallorossi in questo senso sarebbe quello di Ramy Bensebaini, di proprietà dell’Eintracht Francoforte con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. L’operazione subita al tendine d’Achille ha già aperto la strada per il recupero di Spinazzola che però dovrà rimanere fermo ai box per almeno i prossimi sei messi e Bensebaini potrebbe essere l’uomo giusto per colmare il vuoto tecnico e tattico lasciato dall’esterno della Nazionale Italiana.

CALCIOMERCATO NEWS, UN DIFENSORE CHE SEGNA

Nei prossimi giorni la Roma potrebbe dunque dedicarsi a questa operazione di calciomercato con l’Eintracht così da assicurarsi il ventiseienne algerino. Capace di giocare anche da difensore centrale, nella passata stagione con i bianconeri tedeschi Bensebaini ha segnato pure 7 reti in 33 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Intanto i giallorossi stanno andando forte anche su Rui Patricio del Wolverhampton per il ruolo di portiere della prossima annata calcistica avendo ultimato le cessioni di Pau Lopez e di Cengiz Under all’Olympique Marsiglia.

