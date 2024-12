CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NIENTE GALATASARAY PER PELLEGRINI

La stagione travagliata dei giallorossi ha finora deluso le aspettative ed anche per questo motivo si è parlato di un possibile addio del capitano Lorenzo Pellegrini in ottica calciomercato Roma. Il numero sette è finito al centro delle critiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane nonostante il momento già difficile vissuto dalla sua squadra e per questa ragione ha vissuto le ultime tre partite da spettatore non pagante in panchina. L’arrivo del tecnico Claudio Ranieri ha rappresentato una sorta di punto di svolta per Pellegrini che è tornato in campo ieri sera contro lo Sporting Braga in Europa League segnando il primo dei tre gol per i suoi e centrando anche la traversa con un colpo di testa.

Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Endrick, futuro incerto per Mats Hummels (oggi 21 novembre 2024)

Il trequartista ventottenne sembrava essere finito nel mirino dei turchi del Galatasaray che avrebbero avuto pure una qualche intenzione di aggiudicarselo già a gennaio ma l’intervista rilasciata al sito del club dopo la sfida europea lascia presagire tutt’altro: “Futuro lontano da Roma? Non credo, al di là delle stupidaggini che rimangono stupidaggini. Una bugia detta un milione di volte resta una bugia, non è una verità. Io penso, come sempre, al bene della Roma. E se il bene della Roma sarà che io stia qui, sicuramente starò qui.” La strada di Pellegrini, protagonista di un fantastico abbraccio con mister Ranieri al momento del gol contro i portoghesi, dovrebbe continuare a portarlo dunque nella Capitale, ovvero la città in cui è nato, riprendendosi la sua amata squadra dopo un periodo complicato.

Diretta/ Roma Lione donne (risultato finale 0-3): giallorosse in trance! (Champions League, 13 novembre 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ALLEGRI COME PROSSIMO ALLENATORE

Il calciomercato Roma è per forza di cose orientato non soltanto verso i giocatori che compongono la rosa del club capitolino. I dirigenti della società giallorossa stanno infatti lavorando per individuare l’allenatore migliore per prendere in mano le chiavi della squadra dopo Claudio Ranieri, scelto come traghettatore per condurre la Roma fino al termine della stagione in corso. A partire dalla prossima annata calcistica la musica cambierà di nuovo dopo gli avvincendamenti di De Rossi e Juric già avvenuti nel 2024/2025 e c’è un nome in particolare che sembra prendere sempre di più piede nell’elenco dei candidati a rimpiazzare l’ex tecnico del Leicester City.

Diretta/ Union SG Roma (risultato finale 1-1): Juric in bilico! (7 novembre 2024)

Stiamo ovviamente parlando di Massimiliano Allegri, allenatore rimasto senza squadra dopo essere stato esonerato lo scorso anno dalla Juventus a seguito della vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il direttore sportivo Ghisolfi, a margine della sfida col Braga, ha dichiarato: “Il mercato è legato all’allenatore che sceglieremo. Lo prenderemo al più presto. Sarà il migliore.” C’è quindi da aspettarsi che la Juve si orienti verso le idee espresse da mister Allegri con la squadre da lui allenate in passato ma il suo approdo nella Capitale sembra sempre più certo nonostante le voci che vorrebbero anche l’ex romanista Carlo Ancelotti, che ha rinnovato con il Real Madrid dopo aver rifiutato il corteggiamento del Brasile, nell’elenco dei possibili candidati.