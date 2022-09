Benvenuti a casa mia/ Su Rai 3 il film francese con Christian Clavier

Benvenuti a casa mia, il film su Rai 3

Oggi pomeriggio, sabato 24 settembre 2022, alle ore 15.40 su Rai 3 andrà in onda “Benvenuti a casa mia” (titolo originale “À bras ouverts“), un film comico prodotto in Francia nel 2017 e diretto da Philippe de Chauveron. Tra gli artisti che compongono il cast spiccano Christian Clavier, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte e Ary Abittan. “Divertente commedia francese, che ironizza, tirando spesso la corda, sull’accoglienza ai migranti. (…) Anche se è tutto piuttosto prevedibile, è innegabile che si rida di gusto alle spalle di intellettuali spocchiosi e maleducatissimi ospiti“, ha scritto Massimo Bertarelli, su Il Giornale, nel 2018.

LA TEMPESTA PERFETTA/ Michael Ironside nel film in seconda serata su Italia 1

Benvenuti a casa mia, la trama del film

Il protagonista del film “Benvenuti a casa mia” è lo scrittore francese Jean-Etienne Fougerole. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato ‘Benvenuti a Casa Mia‘, lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto Barzach, il suo avversario, lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida ma la sera stessa qualcuno bussa alla porta della sua abitazione a Marnes-la Coquette: una famiglia di rom! La convivenza si dimostra subito particolarmente dura, soprattutto vista la differenza culturale e di abitudini. Dal maiale libero di scorrazzare in giardino fino alle malefatte tra furti e vendite illegali. Nonostante tutto è la stessa casa editrice di Fougerole a indicargli di continuare su questa strada perché la situazione può decisamente giovare alle vendite…

LEGGI ANCHE:

THE DAY AFTER TOMORROW - L'ALBA DEL GIORNO DOPO/ Dash Mihok nel film Italia 1NESSUNO COME NOI/ Il film con Canale 5 con Elisa Di Eusanio nel cast

© RIPRODUZIONE RISERVATA