Benvenuti al Sud, le location del film/ Da Castellabate al Belvedere di San Costabile

Scopri tutti i luoghi in cui è stato girato Benvenuti al Sud

Mercoledì 21 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la commedia di Alessandro Siani “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio nei panni di Alberto Colombo, impiegato postale che si ritrova a dover dirigere un ufficio in Campania, precisamente a Castellabate. Sarà un cambiamento enorme per il protagonista del film il quale, tuttavia, trascorrendo i mesi con i colleghi, s’innamorerà di quei luoghi che, in poco tempo, hanno il sapore di casa. Comico e divertente, il film Benvenuti al Sud, ha tra i suoi punti di forza i luoghi in cui è stato girato. Location suggestive e meravigliose da lasciare assolutamente senza fiato. Ma quali sono, precisamente i luoghi che hanno fatto da cornice al film? Dove si trova il famoso ufficio postale in cui lavora il personaggio interpretato da Claudio Bisio?

Dove si trova il famoso ufficio postale di Benvenuti al Sud?

L’ufficio postale in cui si svolgono quasi tutte le vicende di Benvenuti al Sud si trova nella piazzetta principale di Castellabate mentre il panorama che viene inquadrato durante il giro in scooter dei personaggi interpretati da Claudio Bisio e Alessandro Siani si piò ammirare dal Belvedere di San Costabile. La scena della sagra che si svolge lungo il lungomare e in spiaggia, invece, è stata girata a Torre Perrotti mentre la scena della cena che Alberto fa con tutti i colleghi è stata girata presso il ristorante Le Gatte. La casa in cui Alberto decide di andare a vivere durante il suo soggiorno a Castellabate, infine, si trova presso Palazzo Perrotti. La Strada Provinciale 61, infine, è quella che i due protagonisti attraversano per consegnare la posta.

