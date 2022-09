Benvenuti al Sud/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani

Benvenuti al Sud, film di Canale 5 diretto da Luca Miniero

Benvenuti al Sud va in onda oggi, 9 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un film comico prodotto in Italia nel 2010 da Marco Chimenz e diretto da Luca Miniero. La pellicola Benvenuti al Sudvede la collaborazione di Alessandro Siani e Claudio Bisio, da questo momento in poi presenti in tanti altri film comici e non solo. Da menzionare anche i contributi eccellenti di Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini.

Benvenuti al Sud è il celebre remake italiano del film francese Giù al Nord, realizzato da Dany Boon nel 2008. Nonostante sia una rivisitazione la versione italiana presenta numerose differenze, adattandosi così dal punto di vista della sceneggiatura al contesto italiano di riferimento. Inoltre, la pellicola nasce come tributo ad una vittima della camorra, Angelo Vassallo, assassinato proprio nell’anno di uscita del film. L’apprezzamento del film Benvenuti al Sud da parte della critica è stato certificato da numerosi premi e candidature ottenuti. Nel 2011 ai David di Donatello il film Benvenuti al Sud ha trionfato nella categoria di miglior attrice non protagonista, oltre alle candidature di miglior film e miglior regista su tutte. Al Nastro d’argento del medesimo anno ha invece vinto la categoria miglior sceneggiatura.

Benvenuti al Sud, la trama del film

Il film Benvenuti al Sud è ambientato nella città di Castellabate con protagonista un dipendente delle poste di nome Alberto Colombo. Quest’ultimo, originario della Brianza, era alle prese con le richieste di trasferimento come richiesto anche dalla moglie Silvia.

Purtroppo però viene superato in graduatoria da un dipendente disabile gettandolo nello sconforto. Come escamotage, riesce a fingersi paraplegico ma alla visita atta a confermare il suo stato in maniera comica tradisce il suo camuffamento e viene trasferito proprio nella città del Cilento. Prima di partire la preoccupazione e la tristezza lo assalgono, con tutti i suoi conoscenti compresa la moglie che lo mettono in guardia sulle difficoltà che dovrà affrontare una volta messo piede al sud. A dispetto delle attese però dopo un veloce e spaesato adattamento, si rende conto di quanto i preconcetti e pregiudizi proferiti proprio dalle persone a lui vicine fossero privi di fondamento.

L’amicizia con Mattia, lavoratore delle poste del luogo gioco un ruolo fondamentale. In poco tempo stringe amicizia praticamente con tutti vivendo un’esperienza decisamente opposta a quella che aveva immaginato sperando quasi di non dover rientrare in Brianza. La situazione però diventa delicata quando Silvia decide di recarsi a Castellabate per dare conforto al marito, inconsapevole delle menzogne che nel frattempo quest’ultimo le aveva raccontato. Scoperta la realtà dei fatti decide di lasciare il marito sconvolta per il suo comportamento. Verso la fine del film Alberto aiuta Mattia a riappacificarsi con la fidanzata mente quest’ultimo gioca un ruolo fondamentale nel riavvicinamento di Alberto con Silvia. Alla fine anche la donna dovrà ricredersi in riferimento ai pregiudizi scoprendo la bellezza di un luogo meraviglioso e l’onestà di persone disponibili e sincere.

