Claudio Bisio è tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il people show di successo condotto da Geppi Cucciari su Rai3. Un gradito ritorno quello del comico ed attore che è pronto per una serie di appuntamenti davvero importanti per la sua carriera. A cominciare dalla pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo “Il talento degli sconosciuti” che ha presentato così in diretta a Radio 105: “è un romanzo che parla di due vite. Quella del giovane Mirko che vuole diventare famoso a tutti i costi e quella di Marco un attore famoso con una carriera in declino”.

Chi è Claudio Bisio/ La separazione dei genitori, lo sfogo contro industria cinema:"Propongono solo una cosa"

Un’opera prima che proprio l’autore descrive malinconica, ma anche intrinseca di vita e complicità. Proprio Claudio Bisio parlando del suo romanzo ha detto di sentirsi più in linea con il personaggio di Mirko che definisce “un giovane cretino” anche se poco dopo a Radio 105 ha confessato di sentirsi più in linea con Marco che ad un certo punto della sua vita decide di cambiare tutto. Al momento non è previsto alcun film, anche se l’attore ha rivelato: “mi hanno già chiesto di farlo. Vedremo”.

Sandra Bonzi, Alice e Federico, moglie e figli di Claudio Bisio/ "Fatto quel che ho fatto grazie a loro"

Claudio Bisio torna con il primo libro, un film e Zelig su Canale 5

Non solo l’uscita del primo romanzo, visto che Claudio Bisio è pronto a tornare anche nella sale cinematografiche con il nuovo film “Una terapia di gruppo” diretto da Paolo Costella in cui interpreta un paziente affetto dalla sindrome di Tourette. Un ruolo non semplice per l’attore che ha diviso il set con attori e colleghi del calibro di Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini e Leo Gassmann.

Dal cinema alla tv, visto che prossimamente Claudio Bisio tornerà anche su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig in coppia con l’amica Vanessa Incontrada. I due ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin hanno raccontato: “siamo la coppia più bella del mondo” facendo riferimento all’iconica canzone di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Claudio Bisio e il rapporto con i figli / "Per alcuni è sbagliato...", poi racconta il suo primo romanzo