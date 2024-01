Beppe Carletti, chi sono i figli Elena e Davide Carletti/ “Hanno scelto strade diverse dalla musica”

Chi sono Elena e Davide Carletti, figli del tastierista de I Nomadi

Beppe Carletti, leader de I Nomadi, ha due figli Elena e Davide. Spesso nel corso delle sue apparizioni televisive il tastierista e leader de I Nomadi ha colto l’occasione per soffermarsi sulla carriera dei suo figli, che hanno deciso di percorrere strade diverse da quelle musicali. Il primogenito del tastierista dei Nomadi Beppe Carletti si chiama Davide e ha voluto dedicare la vita quasi totalmente allo studio. Ha frequentato il Liceo Classico Rinaldo Corso a Correggio, poi ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza alla facoltà di Modena. Dopo il percorso e l’esame per l’abilitazione Davide si è iscritto all’albo degli avvocati ed esercita la professione in uno studio di sua proprietà. Davide Carletti è anche un appassionato di letteratura e scrittura, tant’è che nel 1993 ha deciso di pubblicare un libro riguardante la storia dei Nomadi: “Il suono delle idee”.

Alberto Salerno chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi/ "Non mi riconosco nella musica attuale"

La seconda figlia di Beppe Carletti si chiama invece Elena Carletti, di lei siamo a conoscenza che si è laureata in Lettere e Letterature straniere, per poi conseguire un Master in scienze e tecniche dello spettacolo. Elena Carletti collabora anche con il gruppo del padre, per il quale si occupa di scrivere e tradurre i testi. Elena è conosciuta per la sua carriera politica: è stata sindaca di Novellara. Lei è molto attenta alle tematiche sociali e molto ben voluta dalla sua città

Alessandro Gassmann/ "Da 40 anni pago le tasse a scrocconi e ladri", l'attacco durissimo

Le rivelazioni sui figli Elena e Davide: le parole di Beppe Carletti

Beppe Carletti, storico membro dei Nomadi, ha parlato in diverse occasioni di famiglia, dell’amore per la musica e per i due figli Elena e Davide Carletti. “Loro hanno scelto altre strade, non c’entrano niente della musica. Sono comunque fiero di loro. Hanno anche vissuto tanto Augusto, sono cresciuti velocemente con la musica. Però non sono portati per la musica” ha rivelato nel corso di una vecchia intervista concessa su Canale 5 a Verissimo da Silvia Toffanin.

Beppe Carletti è sposato da tanti anni con una donna misteriosa e lontana dai riflettori, con la quale ha messo al mondo i due figli Elena e Davide Carletti, come lui ha sempre dichiarato: “Non vorrei nessun’altra, è l’amore della mia vita”. L’identità della donna, però, è sempre rimasta nascosta. La moglie di Beppe Carletti ha voluto mantenere la massima privacy, anche perché pare che lei non ami particolarmente le luci dei riflettori. Per non mettere a disagio la sua famiglia, Beppe ha sempre evitato dichiarazioni riguardo alla moglie sono nati i due figli Elena e Davide Carletti.

Massimiliano Varrese attaccato dal pubblico al Grande Fratello 2023/ "Regalategli una squalifica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA