Beppe Convertini, chi è/ Il conduttore di Linea Verde: “È un grande privilegio”

Beppe Convertini, chi è il conduttore di Linea Verde

Beppe Convertini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 16 marzo, di Oggi è un altro giorno. Il conduttore è in libreria con “Paesi miei – in viaggio con Linea Verde”, un libro che fa viaggiare in tutta Italia alla scoperta delle sue terre e delle sue meraviglie nascoste. “Paesi miei è il racconto della nostra bellissima Italia, di tutto quello che sono le tradizioni, usi e costumi, le bellezze artistiche, storiche, culturali e paesaggistiche italiane”, ha detto il conduttore Roma 3 Radio. E ha aggiunto: “L’idea nasce dal mio girovagare per tutta l’Italia con Linea Verde”.

Beppe Convertini conduce “Linea Verde” dal 2019: “Mi è capitato di condurre in studio, per esempio La vita in diretta estate, C’è tempo per e Uno weekend, sono state esperienze speciali. Lavorare in studio ha un grande fascino, la diretta è adrenalina pura. Ma viaggiare mi è sempre piaciuto, sin da quando ero bambino. Viaggiare e ammirare le bellezze dell’Italia attraverso i programmi di territorio che ho condotto e che conduco è un grande privilegio”, ha detto il conduttore a Tv Blog.

Beppe Convertini, classe 1971, inizia la propria carriera nello spettacolo nel 1987, partecipando per due edizioni al Festival della Valle D’Itria a Martina Franca. Si trasferisce a Torino per frequentare l’università e contemporaneamente intraprende la carriera di modello. Nel 1994 debutta sul grande schermo con il film “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti e in televisione con il “Festivalbar” su Italia 1. Dal 2000 al 2003 interpreta il ruolo di Giulio Stocchi nella soap opera di Canale 5, “Vivere”. Negli anni 2000 conduce diversi programmi sui canali Rai e in Radio: “Estate sul 2” su Rai 2 con Maria Teresa Ruta, “Gente della notte” e “Brave ragazze” su Rai Radio 2. Nel 2015 interpreta, nel ruolo di Franco, la fiction “Le 3 rose di Eva 3”, in onda su Canale 5 e nel 2016 è nel cast della serie “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada.

